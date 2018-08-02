Müslüm filminden yeni teaser
Arabesk müziğin 'baba'sı Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen Müslüm filminden yeni teaser yayınlandı
Yönetmen koltuğunda Ketche ve Can Ulkay'ın oturduğu filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, hayat arkadaşı Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ayça Bingöl, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli ve Şahin Kendirci bulunuyor.
Dijital Sanatlar tarafıdan hayata geçirilen ve çekimleri tamamlanan film, 26 Ekim'de vizyona girecek.
AA