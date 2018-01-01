Müslüm filminin setinde Timuçin Esen krizi çıktı!



YAPIMCI BENJAMİN BUTTON'I YARATAN MAKYAJ EKİBİYLE ANLAŞTI

Elif Bayram

başrolünü oynadığı, yönetmen koltuğunda ‘Ayla’ filminin yönetmeni Can Ulkay’ın oturduğu ‘Müslüm’ filminin setinde kriz yaşandı.İddiaya göre, projenin Adana’da çekilen sahnelerindearasında anlaşmazlık çıktı. Filmin çok hızlı çekildiğini ve sahnelerin sağlıksız olduğunu savunan oyuncuyla, yönetmen arasındaki konuşma bir anda şiddetli kavgaya dönüştü.Çekimlere iki gün ara verilirken, yapımcı devreye girerek, aradaki sorunu çözdü. Proje,Şanlıurfa’daki çocukluğundan İstanbul’daki ilk yıllarına, jiletli konserlerinden rock albümlerine kadar tüm hayatını perdeye taşıyacak.Yapımcının,canlandıracakiçin Benjamin Button’ı yaratan Hollywood’un ünlü makyaj ekibiyle anlaştığı iddia edildi.