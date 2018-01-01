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Müslüm filminin setinde Timuçin Esen krizi çıktı!

İddialara göre Müslüm filminde başrol oynayan Timuçin Esen, yönetmenle kavga etti. Anlaşmazlık nedeniyle çekimlere iki gün ara verilince, çözüm bulmak yapımcıya düştü

01 Ocak 2018, Pazartesi 15:56
Müslüm filminin setinde Timuçin Esen krizi çıktı!
Timuçin Esen’in başrolünü oynadığı, yönetmen koltuğunda ‘Ayla’ filminin yönetmeni Can Ulkay’ın oturduğu ‘Müslüm’ filminin setinde kriz yaşandı. 

İddiaya göre, projenin Adana’da çekilen sahnelerinde Can Ulkay ve Timuçin Esen arasında anlaşmazlık çıktı. Filmin çok hızlı çekildiğini ve sahnelerin sağlıksız olduğunu savunan oyuncuyla, yönetmen arasındaki konuşma bir anda şiddetli kavgaya dönüştü.

Çekimlere iki gün ara verilirken, yapımcı devreye girerek, aradaki sorunu çözdü. Proje, Müslüm Gürses’in Şanlıurfa’daki çocukluğundan İstanbul’daki ilk yıllarına, jiletli konserlerinden rock albümlerine kadar tüm hayatını perdeye taşıyacak.


YAPIMCI BENJAMİN BUTTON'I YARATAN MAKYAJ EKİBİYLE ANLAŞTI


Yapımcının, Müslüm Gürses’i canlandıracak Timuçin Esen için Benjamin Button’ı yaratan Hollywood’un ünlü makyaj ekibiyle anlaştığı iddia edildi.
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