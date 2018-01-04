Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzle

Müslüm Gürses'in hayatı
'Müslüm
' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa-Halfeti
'den başlayan filmin çekimleri Adana'da tamamlandı.
Müslüm Gürses
'i Timuçin Esen
'in oynadığı filmde sanatçının büyük bir tutkuyla bağlı olduğu eşi Muhterem Nur
'u ise Zerrin Tekindor
canlandırıyor.
MÜSLÜM FİLMİNİN FRAGMANI-İZLE
Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığında ise 'Ayla' filmini de çeken Dijital Sanatlar ile ICNN'nin imzası bulunuyor.
Müslüm Gürses
'in 1975 yılında Adana Kral pavyon günlerini de etkileyici bir dille anlatan filmin çekimleri Ekim ayında başlamıştı.
MÜTHİŞ KADRO
Filmde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un yanısıra Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman da rol alıyor.
Yönetmeninden senaristine konu edindiği kişilikten oyuncu kadrosuna kadar büyük ses getireceği şimdiden belli olan Müslüm
’ün 2018 yılı içerisinde vizyonda olması bekleniyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Çiğdem Saltık