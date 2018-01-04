Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzle

3 Mart 2013'te vefat eden arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses’in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı

04 Ocak 2018, Perşembe 12:39
Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzle
Müslüm Gürses'in hayatı 'Müslüm' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa-Halfeti'den başlayan filmin çekimleri Adana'da tamamlandı.



Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'in oynadığı filmde sanatçının büyük bir tutkuyla bağlı olduğu eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

MÜSLÜM FİLMİNİN FRAGMANI-İZLE



Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığında ise 'Ayla' filmini de çeken Dijital Sanatlar ile ICNN'nin imzası bulunuyor.

Müslüm Gürses'in 1975 yılında Adana Kral pavyon günlerini de etkileyici bir dille anlatan filmin çekimleri Ekim ayında başlamıştı.



MÜTHİŞ KADRO

Filmde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un yanısıra Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman da rol alıyor.



Yönetmeninden senaristine konu edindiği kişilikten oyuncu kadrosuna kadar büyük ses getireceği şimdiden belli olan Müslüm’ün 2018 yılı içerisinde vizyonda olması bekleniyor.
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Wilma Elles’in bacak tıraşı gafı

Wilma Elles’in bacak tıraşı gafı
Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ın doktoru açıklama yaptı!

Kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ın doktoru açıklama yaptı!
İstanbul'dan kaçan ünlüler (Özgü Namal'ın sır hayatından ilk fotoğraf)

İstanbul'dan kaçan ünlüler (Özgü Namal'ın sır hayatından ilk fotoğraf)
Hazal Kaya, İranlı sapığından 2. kez şikayetçi oldu

Hazal Kaya, İranlı sapığından 2. kez şikayetçi oldu
Ebru Destan sivil polislere yakalandı

Ebru Destan sivil polislere yakalandı
Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olan isimler

Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olan isimler
Gökçe Akyıldız (Kırgın Çiçekler Songül) kimdir?

Gökçe Akyıldız (Kırgın Çiçekler Songül) kimdir?
Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim?

Melis Tüzüngüç kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim?

Serenay Aktaş, Alman model Rob Mark'la aşk yaşıyor

Serenay Aktaş, Alman model Rob Mark'la aşk yaşıyor
Demet Akalın, o şoföre altın sözü verdi

Demet Akalın, o şoföre altın sözü verdi

Ahmet Kural'ın ilk öpücüğü kayınpedere

Ahmet Kural'ın ilk öpücüğü kayınpedere