Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzle

MÜSLÜM FİLMİNİN FRAGMANI-İZLE

MÜTHİŞ KADRO

Çiğdem Saltık

' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu'den başlayan filmin çekimleri Adana'da tamamlandı.'i'in oynadığı filmde sanatçının büyük bir tutkuyla bağlı olduğu eşi'u isecanlandırıyor.Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığında ise 'Ayla' filmini de çeken Dijital Sanatlar ile ICNN'nin imzası bulunuyor.'in 1975 yılında Adana Kral pavyon günlerini de etkileyici bir dille anlatan filmin çekimleri Ekim ayında başlamıştı.Filmde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un yanısıra Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman da rol alıyor.Yönetmeninden senaristine konu edindiği kişilikten oyuncu kadrosuna kadar büyük ses getireceği şimdiden belli olan’ün 2018 yılı içerisinde vizyonda olması bekleniyor.