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Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin vizyon tarihi belli oldu

2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm ekim ayında seyirciyle buluşacak

20 Şubat 2018, Salı 11:05
Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin vizyon tarihi belli oldu
Müslüm Gürses'in hayatını konu edinen Müslüm filminde, Müslüm Gürses'e Timuçin Esen hayat verirken yönetmen koltuğunda Romantik Komedi filmiyle yakından tanıdığımız Ketche (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

Geçen yılın en çok ses getiren yerli yapımlarından biri olan Ayla'nın yapım şirketi Dijital Yapım Evi'nin yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi kaleme alıyor.


MÜSLÜM FİLMİ 26 EKİM'DE VİZYONDA!


Timuçin Esen'in yanı sıra kadrosunda Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi isimlerin yer aldığı Müslüm'ün vizyon tarihi 26 Ekim 2018 olarak açıklandı. 


MÜSLÜM FİLMİNİN FRAGMANI





Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzleMüslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzle
Müslüm filminin setinde Timuçin Esen krizi çıktı!Müslüm filminin setinde Timuçin Esen krizi çıktı!
Hayatı film olan Müslüm Gürses'in gençliğini Yetenek Sizsiniz'in yıldızı Şahin Kendirci oynuyorHayatı film olan Müslüm Gürses'in gençliğini Yetenek Sizsiniz'in yıldızı Şahin Kendirci oynuyor
 


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