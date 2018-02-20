Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin vizyon tarihi belli oldu

Müslüm Gürses'in
hayatını konu edinen Müslüm filminde, Müslüm Gürses'e Timuçin Esen
hayat verirken yönetmen koltuğunda Romantik Komedi
filmiyle yakından tanıdığımız Ketche (Hakan Kırvavaç)
oturuyor.
Geçen yılın en çok ses getiren yerli yapımlarından biri olan Ayla'nın
yapım şirketi Dijital Yapım Evi'nin
yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi
kaleme alıyor.
MÜSLÜM FİLMİ 26 EKİM'DE VİZYONDA!
Timuçin Esen'in yanı sıra kadrosunda Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç
gibi isimlerin yer aldığı Müslüm'ün vizyon tarihi 26 Ekim 2018 olarak açıklandı.
MÜSLÜM FİLMİNİN FRAGMANI
Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzle
Müslüm filminin setinde Timuçin Esen krizi çıktı!
Hayatı film olan Müslüm Gürses'in gençliğini Yetenek Sizsiniz'in yıldızı Şahin Kendirci oynuyor
Elif Bayram