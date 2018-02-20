Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin vizyon tarihi belli oldu



MÜSLÜM FİLMİ 26 EKİM'DE VİZYONDA!



MÜSLÜM FİLMİNİN FRAGMANI

Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin ilk fragmanı yayınlandı-İzle

Müslüm filminin setinde Timuçin Esen krizi çıktı!

Hayatı film olan Müslüm Gürses'in gençliğini Yetenek Sizsiniz'in yıldızı Şahin Kendirci oynuyor

Elif Bayram

hayatını konu edinen Müslüm filminde, Müslüm Gürses'ehayat verirken yönetmen koltuğundafilmiyle yakından tanıdığımızoturuyor.Geçen yılın en çok ses getiren yerli yapımlarından biri olanyapım şirketiyapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunukaleme alıyor.Timuçin Esen'in yanı sıra kadrosundagibi isimlerin yer aldığı Müslüm'ün vizyon tarihi 26 Ekim 2018 olarak açıklandı.