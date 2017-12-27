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Müslüman adam kendisini Noel Baba sanan çocuğa 4 yıldır hediye götürüyor

İngiltere'de 6 yaşındaki Alfie, 2013'ün Aralık ayında yaşlı ve gür beyaz sakallı bir Müslüman olan Hüseyin'i yürürken gördü. Küçük çocuğun kendisine ‘Santa' diye seslendiğini duyunca geri döndü ve ailesinden izin alarak Alfie'ye biraz para verdi. Bu jestiyle birlikte küçük çocuk, Hüseyin'in ‘Noel Baba' olduğuna iyice inandı

27 Aralık 2017, Çarşamba 21:43
Müslüman adam kendisini Noel Baba sanan çocuğa 4 yıldır hediye götürüyor
Santa Claus ya da Türkiye'de daha yaygın bilinen adıyla ‘Noel Baba' sanılan Hüseyin 4 yıldır Alfie ile 13 yaşındaki ablası Hayley'e Noel zamanında hediye götürüyor. 

İKİ ÇUVAL HEDİYE GÖNDERİLDİ


Sputnik'in haberine göre, olayın tanığı olan aile dostu bir fotoğrafçının bu yıl bir Facebook grubunda paylaştığı mesaj sonrası İngiltere'nin kalbini kazanan Hüseyin'in soyadı açıklanmadı. Ancak yüzlerce teşekkür mesajının yanı sıra, çocuklara yaptığı jest nedeniyle kendisine ulaştırılması için iki çuval hediye gönderildi.

Alfie'nin annesi Tracy Ashford-Rose, BuzzFeed sitesine yaptığı açıklamada evlerinin önünden geçen Hüseyin'i gören oğlunun heyecanlanarak kendisine ‘Bak Noel Baba' diye bağırdığını anlattı.

(Hüseyin ve Alfie)

DOĞUM GÜNLERİNDE DE ZİYARET EDİYOR


"Alfie'yi duyan yaşlı adam geri dönerek kapıyı çaldı ve küçük oğlumun onu Noel Baba sanması nedeniyle hediye vermeden geçemeyeceğini söyledi" diyen Rose, Hüseyin'in doğum günlerinde de çocukları mutlaka ziyaret ettiğini söyledi.

​Hikayeyi Facebook'ta paylaşan aile dostu Amanda Taylor, Alfie'nin bir insanın derisinin rengini ya da kıyafetlerini değil kalbini gördüğünü, Hüseyin'in ise tüm bunların inancı olmamasına rağmen küçük bir çocuk için yaptığını söyledi.
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