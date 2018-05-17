Müslüman Marvel karekteri beyaz perdeye geliyor

Müslüman Marvel karekteri çok yakında beyaz perdedeki yerini alacak. Müslüman Marvel karekteri olan Ms. Marvel’ın, Captain Marvel filminden sonra sinemadaki yerini alacağı resmen açıklandı.

Süper kahraman denilince akla ilk gelen isim olan Marvel, 2013 yılında Ms. Marvel adını verdiği Müslüman Marvel karekteri ile karşımıza çıkmıştı. Müslüman dünyası için sevindirici bir karekter olan Ms. Marvel, çizgi romanların ardından şimdi de beyaz perdede kendisine yer bulmaya hazırlanıyor.

Tahminlere göre Captain Marvel filminde Ms. Marvel‘ı çok da az olsa göreceğiz. Ya da after credits’te müslüman süper kahraman hakkında küçük bir bölüme şahitlik yapacağız. Ms. Marvel çizgi romanınında ilk olarak Carol Danvers bu adı kullanmış ancak daha sonra isim değişikliği yaparak Captain Marvel adını kullanmıştı.

Marvel ilerleyen süreçte yeni ve genç bir kahraman Ms. Marvel adını vermişti. Pakistan asılı karakter olan Ms. Marvel yani Kamala Khan, 2015 yılında Hugo En İyi Grafik Hikaye Ödülü‘nü kazanmıştı.

Son olarak bir ek bilgiyi sizlerle paylaşım. DC Comics geçtiğimiz yıllarda Yeniçeri adında Türk süper kahramanı evrenine eklemişti. Ancak Yeniçeri’nin macerası maalesef ki uzun soluklu olmamıştı.



