Müslüman olan İsveçli futbolcuya tepki yağıyor



"GÜZEL BİR DİNE GEÇTİĞİMİN FARKINDAYIM"



"ALLAH'I TANIDIM VE BANA YARDIMINI HİSSETTİM"

Can Hakman

'unolması,'te gündeme oturdu.Müslüman olduğu için kendisine karşı önyargıların arttığını dile getiren Ronja Andersson, "Müslüman olmaktan dolayı gururluyum" dedi. İslam dininin emirlerini yerine getirmeye çalıştığını anlatan Andersson, ramazanda oruç tutacağını belirtti.Andersson verdiği röportajda, Müslüman olduktan sonra başta ailesi olmak üzere etrafındakilerin büyük tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Andersson, "Bana önyargı ile yaklaşılırken nefret söylemlerine de maruz kaldım ama ben Müslüman olmaktan dolayı gururluyum." ifadelerini kullandı.Kralspor'un haberine göre; IK Uppsala Kadın Futbol takımının formasını giyen Andersson, Müslüman olduktan sonra birçok arkadaşının İslam dininden etkilendiğini aktardı.Andersson, "Müslüman olduktan sonra güzel bir dine geçtiğimin farkına vardım. Kur'an-ı Kerim'in içindekilerin hepsine inanıyorum. Allah'ı tanıdım ve bana yardımını hissettim." değerlendirmesinde bulundu.