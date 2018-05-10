Müslüman olan İsveçli futbolcuya tepki yağıyor

U19 Kadın Milli Takımı kalecisi Ronja Andersson'un Müslüman olması, İsveç'te gündeme oturdu. Ailesi başta olmak üzere herkes, genç kaleciye tepki gösteriyor

Müslüman olan İsveçli futbolcuya tepki yağıyor
U19 Kadın Milli Takımı kalecisi Ronja Andersson'un Müslüman olması, İsveç'te gündeme oturdu.

Müslüman olduğu için kendisine karşı önyargıların arttığını dile getiren Ronja Andersson, "Müslüman olmaktan dolayı gururluyum" dedi. İslam dininin emirlerini yerine getirmeye çalıştığını anlatan Andersson, ramazanda oruç tutacağını belirtti.


"GÜZEL BİR DİNE GEÇTİĞİMİN FARKINDAYIM"


Andersson verdiği röportajda, Müslüman olduktan sonra başta ailesi olmak üzere etrafındakilerin büyük tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Andersson, "Bana önyargı ile yaklaşılırken nefret söylemlerine de maruz kaldım ama ben Müslüman olmaktan dolayı gururluyum." ifadelerini kullandı.



Kralspor'un haberine göre; IK Uppsala Kadın Futbol takımının formasını giyen Andersson, Müslüman olduktan sonra birçok arkadaşının İslam dininden etkilendiğini aktardı.


"ALLAH'I TANIDIM VE BANA YARDIMINI HİSSETTİM"


Andersson, "Müslüman olduktan sonra güzel bir dine geçtiğimin farkına vardım. Kur'an-ı Kerim'in içindekilerin hepsine inanıyorum. Allah'ı tanıdım ve bana yardımını hissettim." değerlendirmesinde bulundu.


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