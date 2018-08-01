Muş'ta 99 düzensiz göçmen yakalandı

Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 99 düzensiz göçmen yakalandı

01 Ağustos 2018, Çarşamba 16:36
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışmalarda 68 Afganistan, 18 Bangladeş ve 13 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi.

Düzenlenen operasyonda göçmenler yakalanırken, organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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