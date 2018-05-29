AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş partisinin Bolu’da düzenlediği iftarda şunları söyledi: “27 günlük seçim süreci boyunca bize uyumak haramdır. Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır. Eşimiz dostumuz haramdır. Bu farklı bir seçimdir. Bu seçim ülkemizin gelecek 100 yılını şekillendirecek en önemli dönüm noktalarından biridir.”