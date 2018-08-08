Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik aylar sonra görüntülendi
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik oğlu Arın ve akrabalarıyla görüntülendi.
Mustafa Ceceli'nin 9 yıl evli kaldığı eski eşi Sinem Gedik, dün uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.
Medyatava'da yer alan habere göre; Geçen ay eşinin açtığı velayet davasıyla gündeme gelen Sinem Gedik, dün akşamüstü oğlu Arın ve akrabalarıyla sahilde dolaşırken görüldü.
Sinem Gedik, oğlu scooter'la gezerken bebek arabasıyla onu takip etti.
Mustafa Ceceli, Sinem Gedik olayında yeni gelişme!