Şarkıcı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ve İntizar’a 2 ay süreyle kendisine yaklaşmaması için karar çıkartmıştı. Mustafa Ceceli’nin bu kararına karşı İntizar da 2 aylık koruma kararı aldırmıştı.

İntizar’ın aldırdığı karara avukatı aracılığıyla itiraz eden Mustafa Ceceli’nin dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Karşı tarafın ifadeleri yalandır. Mahkemeyi yanıltmaya çalışmıştır. Karşı taraf ile müvekkilin eşi arasındaki ilişki 3. şahıslar açısından tehlike oluşturmaktadır. Mahkemenin müvekkil aleyhine verdiği karar kaldırılsın." Ancak mahkeme Mustafa Ceceli’nin itirazını reddetti. (Hürriyet/Özge Eğrikar)

NELER OLMUŞTU?

Mustafa Ceceli, Mayıs 2017'de 9 yıllık eşi, oğlu Arın'ın (7) annesi Sinem Gedik'ten boşanmış, 45 gün sonra Selin İmer ile evlenmişti.

Eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığına yönelik iddialar sonrası, Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için harekete geçmişti.





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