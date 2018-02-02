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Mustafa Cengiz Aytaç Çalım'ın cenazesine katıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün gece Galatasaraylılar Derneği'nde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Aytaç Çalım, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Mustafa Cengiz Aytaç Çalım'ın cenazesine katıldı
Yenişehir’in sevilen ismi, Galatasaray aşığı Aytaç Çalım, bugün Çınarlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Galatasaraylı yöneticiler, dernek başkanları, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 

"GECE BOYUNCA UYUYAMADIM"


Mustafa Cengiz, “Dün gece Galatasaray için önemli bir görüşmeden çıkınca havaalanında öğrendim. Bütün asabımız bozuldu. Gece boyunca uyuyamadım. Galatasaray maçını izlerken derneğimizde vefat eden taraftarımızın üzüntüsü bizi derinden yaraladı. Çok üzüldük. Biz taraftarımızın ölüsüne de, dirisine de sahip çıkan bir camiayız. Galatasaray camiası adına buradayım. Herkes bilsin ki taraftarımız varsa bizler varız. Onların her konudaki acısı bizim acımızdır” diye konuştu.



Belediye Başkanı Süleyman Çelik ise, "Rabbim böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın, mekanı cennet olsun. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Yenişehir Galatasaraylılar Derneği Başkanı Halil Şentürk de, "Çok üzgünüz, kardeşimizi kaybettik. Belediye başkanımızdan ricamız, kardeşimizin isminin ilçede bir sokağa verilmesi" dedi.



Yenişehir Galatasaraylılar Derneği'nde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Aytay Çalım’ın na'şı ilçe mezarlığına defnedildi. 


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