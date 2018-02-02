Mustafa Cengiz Aytaç Çalım'ın cenazesine katıldı

"GECE BOYUNCA UYUYAMADIM"

Erdinç Şahin

’in sevilen ismi,bugün Çınarlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Galatasaraylı yöneticiler, dernek başkanları, taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı., “Dün geceiçin önemli bir görüşmeden çıkınca havaalanında öğrendim. Bütün asabımız bozuldu. Gece boyunca uyuyamadım.maçını izlerken derneğimizde vefat eden taraftarımızın üzüntüsü bizi derinden yaraladı. Çok üzüldük. Biz taraftarımızın ölüsüne de, dirisine de sahip çıkan bir camiayız. Galatasaray camiası adına buradayım. Herkes bilsin ki taraftarımız varsa bizler varız. Onların her konudaki acısı bizim acımızdır” diye konuştu.ise, "Rabbim böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın, mekanı cennet olsun. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.de, "Çok üzgünüz, kardeşimizi kaybettik. Belediye başkanımızdan ricamız, kardeşimizin isminin ilçede bir sokağa verilmesi" dedi.Yenişehir Galatasaraylılar Derneği'nde meydana gelen olayda hayatını kaybeden Aytay Çalım’ın na'şı ilçe mezarlığına defnedildi.