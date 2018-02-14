Mustafa Cengiz'den flaş açıklama: Galatasaray satılırsa...

DAĞ GİBİ SORUNLAR

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM

MANAVDA KARPUZ SATMIYORUZ

DURSUN ÖZBEK'İN BORÇLARINI ÖDEYECEĞİZ

GALATASARAY SATILACAK MI?

Erdinç Şahin

başladı. Kulüp başkanıve’nun yer aldığı toplantıya eski başkan Dursun Özbek de katıldı. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, gündemi okuyarak, divan kurulunun açılışını yaptı."Galatasaray, Türkiye'nin en şeffaf kulübüdür. Bütün hesaplar konsolide olarak açıklanır. Galatasaray'ın önünde dağ gibi sorunlar var. Bu yalnızca bir önceki yönetimden kaynaklanmıyor, geçmişe de dayalı. 60 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Transfer yapabilmek için 19 milyon TL vergi ve sigorta borcunu derhal ödedik.""Eski 2 futbolcunun alacakları ödenmediği için federasyondan transfer yasağımız vardı. Bu 2 futbolcuya toplam 22 milyon TL ödedik. Göreve geldik kasaya baktık 5 kuruş yoktu. Bu kadarını beklemiyordum. Biz sızlanmayı, ağlamayı sevmiyoruz.""Hızla çalıştık ve aynı gün borçsuzluk kağıdını alarak Japon futbolcu Nagatomo'yu transfer ettik. Ndiaye'yi biz göndermedik. Menajeri zorladı ve götürdü. Ne biz, ne de Fatih hoca gitmesini istemedi. Ndiaye'nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Ndiaye'nin parasını tamamen almadık daha. 15 gün içerisinde 18 tane loca sattık. Kulübe küsen taraftarlar yeniden kombine aldılar. 8 milyon 600 bin liralık satış yaptık bu süreçte. Riva ve Florya'da yapılacak konutları en yüksek fiyattan satmak zorundayız.""Dursun Başkanımı görüyorum orda. Hoşgeldiniz. Kendisinden rica ediyorum, esas alacağını almasında hiçbir beis yok. B grubu hisselerimizde serbest olan 24M’luk bölümünü rehin ettirmiş. 9000tl’lik rehin harcını kulüp ödemiş. Florya'da inşaat alanını artırma konusunda çabalarımız var. Umarım oradan da geliri en maksimum hale getiririz. Epey faktöring borcu ödedik. Önümüzde aşılması gereken maddi sorunlar var. Biz bunların tamamını aşacağız. Dursun Özbek kendi esas alacaklarını istemekte haklı. Bunları ödeyeceğiz. Fakat alacaklarının bir kısmını güvence altına alabilmek için Emlak Konut'tan elde edeceğimiz gelire temlik koydurmuş. 508 milyon TL'si Emlakbank'tan kırdırıldı. Finansal borcumuz 800 milyon TL. Fiili banka borcumuz 183 milyon dolar. Futbolcu cezalarından dolayı Dursun Özbek'in kulübe 28 milyon TL borcu var. Bu paranın bizim kendisine olan 86 milyon liralık borçtan düşülmesini istiyorum.""Milan Kulübü başkanı geldi, loca verdik. Basında haberler çıktı "Galatasaray satılıyor mu" diye. Ben TRT'de "O Galatasaray satılırsa, Galatasaray'ı bırakırım" dedim."