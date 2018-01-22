Mustafa Cengiz’den transferde Fatih Terim’e tam yetki!

"FLORYA'NIN YÖNETİMİ SİZDE"

LEICESTER’DA HAYAL KIRIKLIĞI!

Erdinç Şahin

’in isteği ile forvet arayantransferinde mutlu sona yaklaşılmıştı.Seçimdegeçerek sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olanve sol bek transferi için tüm yetkiyi teknik ekibe verecek.Seçim öncesi yapılan transfer planlarının devam etmesini isteyen Cengiz, bu kararıyla aynı zamanda Terim ve ekibine, “Florya’nın yönetimi sizde” mesajını verdi.İngiliz ekiplerinin istediği Ndiaye’nin satılıp satılmamasına ise Terim ile yapılacak toplantıdan sonra karar verilecek. Ndiaye satılırsa ön libero için ilk aday ise bir dönemforması giyen26 yaşındakiformasıyla vitrine çıktı, ancak 2016’da transfer olduğu’de istediği süreleri alamadı.