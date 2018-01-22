Mustafa Cengiz’den transferde Fatih Terim’e tam yetki!

Teknik direktör Fatih Terim
’in isteği ile forvet arayan Galatasaray’da Ahmed Musa
transferinde mutlu sona yaklaşılmıştı.
Seçimde Dursun Özbek’i
geçerek sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı olan Mustafa Cengiz, Ahmed Musa
ve sol bek transferi için tüm yetkiyi teknik ekibe verecek.
"FLORYA'NIN YÖNETİMİ SİZDE"
Seçim öncesi yapılan transfer planlarının devam etmesini isteyen Cengiz, bu kararıyla aynı zamanda Terim ve ekibine, “Florya’nın yönetimi sizde” mesajını verdi.
İngiliz ekiplerinin istediği Ndiaye’nin satılıp satılmamasına ise Terim ile yapılacak toplantıdan sonra karar verilecek. Ndiaye satılırsa ön libero için ilk aday ise bir dönem Trabzonspor
forması giyen Stephane Mbia.
LEICESTER’DA HAYAL KIRIKLIĞI!
26 yaşındaki Ahmed Musa, Rusya’da CSKA Moskova
formasıyla vitrine çıktı, ancak 2016’da transfer olduğu Leicester City
’de istediği süreleri alamadı.
Erdinç Şahin