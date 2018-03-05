Mustafa Cengiz: 'Kadıköy'e elbette gideceğim'

Erdinç Şahin

Yanına gittim, “Babam iki numaralı sandıkta oy kullanan bir Divan üyesi ve tahminen size oy vermedi, ben de Galatasaray’da lisanslı olarak yüzdüm ama Fenerbahçe taraftarıyım” diye başladım konuşmaya ve ardından “Şimdi yanınıza oturabilir miyim?” diye sordum.Cuma akşamı Cenevre-İstanbul uçuşunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile toplam 5 dakikalık sohbetimiz işte böyle başladı. Önce “Fenerbahçe Stadı’na, derbi maçını izlemeye gidecek misiniz?” diye sordum, “Elbette” diye yanıtladı.Biraz daha konuştuk, bana geçen duygu, Cengiz mayıstan sonra da Başkan kalmak istiyor ve ona göre plan yapıyor. Gözleri fıldır fıldır dönmeyen, yalan dolanı da pek beceremeyen bir adam izlenimi bıraktı bende.Business Class’ta boş tek bir koltuk gördüm Başkan’ı ararken, Mustafa Cengiz eğer yanındaki diğer üç kişiyi yalnız bırakmamak adına ekonomi sınıfında uçtuysa, büyük bir alkışı hak ediyor demektir.