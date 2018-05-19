Süper Lig'de 2017-18 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu! Son haftada Göztepe deplasmanına çıkan Fatih Terim'in öğrencileri, Fransız yıldız Bafetimbi Gomis'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazanmayı başardı. Böylece Aslan, 21. şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğun ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

Öncelikle bu şampiyonluğu bütün camiaya hediye ediyorum demiyorum. Futbolcularımız, teknik heyetimiz bu şampiyonluğu taraftarlarımıza hediye ediyor. Hak ettiğimiz şampiyonluğu elde ettik. Çok mutluyum.

Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Bunu seçim konuşmasına çevirmek istemiyorum. Bana oy verenlere, vermeyenlere hepsine sevgi, saygı, selam iletiyorum.

UEFA, Türk futbolunu ve Galatasaray'ı destekliyor. Altından kalkamayacağımız bir şey çıkarmayacak önümüze.







