Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mazbata töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Cengiz'İn açıklamaları:

50 'Bizim camia başarıya endeksli. Taraftarımızın talebi olan dürüst yönetimi gerçekleştireceğiz. Yıllardır üzerimizde kambur olan mali yükü camianın da desteğiyle halledeceğiz. UEFA'ya verdiğimiz rapor da çok net. UEFA ile ana konuları bitirdik. Çok detay konularda anlaşmayı bitirmek üzereyiz. Her gün konuşuyoruz. UEFA'da eşitlik var. Fenerbahçemiz ve Beşiktaşımız ne sınırlama aldıysa hemen hemen benzer durum bize de uygulanacak. Detayı imza atınca anlatacağım. UEFA geliri çok arttı. Gruplara kalsak galibiyetsiz 35 milyon euro alıyorsunuz. Beşiktaş performansı gösterseniz yaklaşık 50 milyon euro geliyor, onları da tebrik ederim. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih'in yerini almak istiyoruz. Türk takımları ile de oynamak isteriz, bu rüyamız.'

"FATİH TERİM DÜNYANIN EN RAHAT TEKNİK DİREKTÖRÜ BENİM"

UEFA'ya sözümüz var. 24 ayın sonunda, camiaya da sözümüz var. Kâra geçmeyi hedefliyoruz. Bu koltuğa da yapışmadık, gereğiniz yaparız. Hocamla 2 saat beraberdik, tebrik etti. Seçim zaten bitti herkes sevgili hocamı seçim enstrümanı gibi kullandı. Bir transfer stratejimiz var. Sınırlamalar var, bunun çerçevesinde hareket ediyoruz. Fatih hoca, 'Sayın başkanım ister transfer yaparsınız, isterseniz 2, isterseniz yapmazsınız, fark etmez, elimizden geleni yaparız' demişti. Fatih hoca, dün de yine aynısını söyledi. 'Dünyanın en rahat teknik direktörü benim, kulübeye bakıyorum, 2-3 kişi var zorlanmıyorum' dedi. Fatih Terim hocamız, acıyı ve yükü sırtına alıp ses çıkarmadan yürüyecek karakterde biridir.'

Adayı yine olası şekilde konuşarak üyelerimizin hizmetine sosyal tesis olarak açacak hale getireceğiz. Çalışmalarımız var. Şu anda avantajlı durumdayız. Davayı eninde sonunda kazanacağız.

TARAFTARA 'GREY FRİDAY' ÇAĞRISI

Taraftara açık ve net mesajım var. 'Grey Friday' yapıyoruz. Maddi durumu biliyoruz ama mağazalara koşun. 20 milyonluk stok sizi bekliyor. UEFA size büyük saygı duydu. Mayıs satışı 13 milyonu aştı, mayıs için 1.5 milyondan fazla kâr var. Taraftarı olmayan bir Galatasaray yok hükmündedir. Lütfen Lütfen mağazalara, localara ve kombinelere hücum edin, bitirin.'