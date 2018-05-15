Mustafa Cengiz şunları söyledi:

Göztepe gibi değerli bir takımın on bin kişilik stada mahkum olarak oynaması çok üzücü... Biz sonuçta misafiriz. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer ama İzmir gibi tarihi bir şehre yatırımların geciktiğini düşünüyoruz. Bizim zaten stat talebimiz olmadı, olmazdı da. Göztepe'den beklerdik böyle bir hamleyi.

Daha çok taraftarımızın maça girmesi için onlardan teklif beklerdik.

DEV EKRAN TALEBİ

Cumartesi günü stadımızda taraftarımız için dev bir şölen hazırlıyoruz. Göreve geldiğimizden beri taraftarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.

"DURUM İYİYE GİDİNCE HERKES SAHİPLENİR"

Burada un var, şeker var. Helva yapabilir misin? Yaparsın belki ama çamur gibi olur. Durum iyiye gidince, başarıyı herkes sahiplenir. Başarısızlık yalnızdır. Ben Tudor'a saygı duyuyorum. Bizi mahkemeye vermiş olsa bile çorbayı yapan, pişiren masaya geitren teknik heyettir. Arkadaşlarım bana kızıyor ama bu başarı teknik heyetindir. Bu bize nasip olmuştur.

UEFA'YLA RANDEVUMUZ VAR

Perşembe günü UEFA'yla randevumuz var. Önce Ankara'da sayın bakanımızla görüşeceğim. Sonra Cenevre'ye gideceğim. Şu an seçim falan düşünemiyorum. En az çalıştığım konu da seçim. Ben Galatasaray'ın maddi durumu ve şampiyonluk yürüyüşünü düşünüyorum ve bu konuda çalışıyorum. UEFA'nın bizden istediği açıklık, samimiyet ve doğru söyleme davranışlarını yerine gietirdik. Sürekli olarak medyada 'Galatasaray ceza alacak' şeklinde haberler çıkıyor. Şunu da söyleyelim, tencere dibin kara, seninki benden kara! Bütün kulüplerin durumu kötü. Galatasaray bu durumu toparlayacağının garantilerini rakamlarla UEFA'ya verdi.

Ben artık eski yönetimlerden bashetmekten sıkıldım. Son mali kurulda her şey anlatıldı zaten. Hep bir önceki yönetime, yönetimlere gidiyoruz. Sorunlar birikti, birikti. Tüm borçları temizlemeye çalıştım ve bir borç disiplini oluşturmaya çalıştım.

Taraftar da beni istemezse hiçbir şekilde bu koltukta oturmam.