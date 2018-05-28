Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özkan'ın derlediği habere göre; Galatasaray'da kendi deyimiyle 'klişeleri paramparça edip, ezberleri bozarak' ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Mustafa Cengiz, büyük bir başarıya imza attı. 4 adayla girilen seçimde sandığa giden 4 bin 803 üyenin 2 bin 525'inin desteğini alarak en önemli rakibi Dursun Özbek'e 1164 oy fark atan Başkan Cengiz, aslında seçimi başlamadan kazandı. Cumartesi sabahı oy vermek için Galatasaray Lisesi'nin yolunu tutan kulüp üyelerini, bahçenin ortasına kurulan özel standa koyulan Süper Lig 2017-18 şampiyonluk kupası, 2018 Kadınlar Basketbol EuroCup ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kazandığı Avrupa kupası karşıladı. Üyelerin çoğunluğu kupaların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞAMPİYONLUĞU BAŞKAN'A YAZDILAR

4 aylık kısa döneminde camiaya önemli sportif başarılar yaşatan Mustafa Cengiz, şampiyonlukların meyvesini sandıkta fazlasıyla topladı. Taraftarlar gibi şampiyonluğu Mustafa Cengiz'e yazan sarı-kırmızılı kulübün üyeleri, mevcut başkanın ezici oy farkıyla göreve devam etmesini sağladı.

MUSTAFA CENGİZ NELER YAPTI?

Dursun Özbek'in erken seçim kararı sonrası Ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulda büyük bir sürprize imza atarak başkan seçilen Mustafa Cengiz, verdiği sözü tutup 4 ay sonra yeniden sandığa gitti. Bu kez 3 yıllığına koltuğa oturan Cengiz'in ilk döneminde imza attığı işler şunlar:

Mali sorunları teker teker çözdü.

Hacizler ve ihbarlardan işe başladı.

Oyuncu alacaklarını sıfırladı.

PAOK, Dinamo Kiev, Manchester City ve Sao Paulo'ya olan gecikmiş transfer taksitlerini yatırdı.

Eski oyuncular Dany ve Chedjou'ya olan borçları ödedi.

Abdurrahim Albayrak'ın elini cebine atmasıyla 25 milyon TL'yi bulan SGK ve vergi borcu kapatıldı, lisans sorunu ortadan kalktı.

Maliyeti düşük Nagatomo ile ara transferde nokta atışı yapıldı.

Ndiaye, Stoke City'ye 16 milyon Euro'ya satıldı ve kulüp rekoru kırıldı.

GS Store satışlarında patlama oldu.

4 ayda kasadan 330 milyon TL çıkarken 341 milyon TL gelir elde edildi ve kulüp 11 milyon TL artıya geçti.

FFP Komitesi'ni ikna eden sunumu gerçekleştirdi ve UEFA'dan men tehlikesi ortadan kalktı.

Adnan Polat'ın küskünlüğüne son verdi. Camiadaki bölünmüşlüğü bitirdi. Taraftarın tam desteğini alarak sinerji yarattı.

Az zamanda çok iş yaptı. Sportif olarak çok başarılıydı. Futbolda lig şampiyonluğuna ulaşıldı, basketbolda kadınlarda EuroCup alındı, voleybolda Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a kalındı.

BUNDAN SONRA NELER YAPACAK?

Haziran ayı içerisinde futbolcu alacakları ve bonservis taksitleri başta olmak üzere 256 milyon TL ödeme yapacak.

UEFA'nın hazırladığı, mali disiplin çerçevesinde bütçe kısıtlaması içeren, 4 yıllık FFP planını yönetim olarak uygulayacaklarına dair taahhüde imza atacak.

Otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki binayı ticari alan olarak değerlendirecek.

Türk Telekom Stadı yanına 15 bin kapasiteli kapalı basketbol salonu yapacak.

Bu salonun alt kısmındaki 30 bin metre karelik alana spora yönelik teknolojik altyapı oluşturacak. 'Teknokent' adı verilen projeden yıllık minimum 7-8 milyon Dolar gelir hedefleniyor.

Riva-Florya'yı kaybeden Galatasaray Kulübü'ne yeni bir tesis kazandıracak. Sancaktepe'de bin 200 dönüm arazi bulundu. Yelken hariç 12 branş ve futbol altyapısını Sancaktepe'ye yerleştirecek.

Kemerburgaz'a futbol takımı için yeni bir tesis yapacak.