Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Mustafa Çulcu'nun iddialarına Fenerbahçe'den yanıt

Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, TRT Spor'da yayınlanan programdaki iddiasının ardından Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Fenerbahçe, TFF'den konuyla ilgili olarak açıklama yapmasını istedi.

Mustafa Çulcu'nun iddialarına Fenerbahçe'den yanıt
Fenerbahçe, eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu'nun iddialarının ardından bir açıklama yaptı. Çulcu'nun Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarının hakemlerinin değiştiği iddiasıyla ilgili Fenerbahçe bir açıklama yapılmasını istedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Bu yeni olayın şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlere tesadüf etmesi bizler için endişe verici mahiyettedir.  TFF ve MHK başta olmak üzere, adı geçenlerin, derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaları gerekmektedir'' ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'nin konuyla ilgili açıklaması:

''Bir dönem MHK Başkanlığı da yapmış olan Sayın Mustafa Çulcu, dün gece TRT Spor kanalında yayınlanan bir spor programında çok ciddi bir iddia ortaya atmıştır.

Sayın Çulcu, MHK tarafından Bursaspor – Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkavan, Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak tayin edildiğini ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı, MHK tarafından hakemlere yapılan tebligattan kısa bir süre sonra söz konusu 2 maçın hakeminin değiştirildiğini ve hakem dünyasında şu sıralar bu konunun konuşulduğunu ifade etmiştir.

Sayın Çulcu'nun ifadesindeki iddianın vuku bulmuş olması halinde, TFF ve MHK'nin maçımıza ilişkin olarak yapmış olduğu hakem tayini ile ilgili yeni ve büyük bir skandala imza atmış olacağı tartışmasızdır. Bu ve benzeri başka hadiseler tarafımızdan malum olup, bunların büyük bölümü Kulüpler Birliği'nin TFF ziyareti sırasında TFF Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine dile getirilmiştir. Bu yeni olayın şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlere tesadüf etmesi ise bizler için endişe verici mahiyettedir. Bizlerin ve camiamızın büyük endişe duyduğu bu olayla alakalı olarak TFF ve MHK başta olmak üzere, adı geçenlerin, derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaları gerekmektedir.

Sezon boyunca bir çok maçta karşı karşıya kaldığımız hakem hatalarını, özellikle de son 2 maçımızda sonuca tesir eder mahiyetteki rakip takım oyuncularına verilmeyen kırmızı kartları ve sürekli aleyhimizde gelişen ve artık basit hakem hatası kavramı içinde izahı mümkün olmayan gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda Sayın Çulcu tarafından ortaya atılan iddianın gerçekliğinin ortaya çıkması halinde dün ortaya atmış olduğumuz düşüncenin yeni bir boyut kazanacağı da göz ardı edilmemelidir.

Futbolu yönetenlerden yegane beklentimiz Türk Futbolu'nda adil bir yarışma ortamını sağlamalarıdır.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
 

MUSTAFA ÇULCU NE İDDİA ETMİŞTİ?


Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarının hakemleriyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Mustafa Çulcu, normalde Bursaspor-Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkvan, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak tayin edildiğini söyledi.

Daha sonrasında yapılan değişikliklerin sebebini ya da bu iddiaların doğru olup olmadığının açıklanması gerektiğini vurgulayan Çulcu, Mete Kalkavan'ın maç için Bursa'da otel rezervasyonu bile yaptırdığına dair iddialar olduğunu belirtti.

İşte Mustafa Çulcu'nun TRT Spor'daki açıklamaları;

"Hakem dünyası şu an çalkalanıyor. Bu maçlar niye değişti ve hakemler niye oradan oraya verildi diye soruluyor. Bu iddiaların yenilir, yutulur tarafı yok. Normalde Bursaspor - Beşiktaş maçına Mete Kalkavan, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçına Halil Umut Meler verildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş. Hatta Mete Kalkavan Bursa'da otel rezervasyonunu bile yaptırmış. Bütün hakemler bunu konuşuyor. Çıkıp açıklamasını yapsınlar."

Bursaspor ile Beşiktaş'ın 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetirken Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadelede ise Mete Kalkavan düdük çalmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nagatomo baba oldu

Nagatomo baba oldu
Barcelona'ya Gerard Pique'den kötü haber!

Barcelona'ya Gerard Pique'den kötü haber!
Trabzonspor'da Esteban 1.5 ay yok!

Trabzonspor'da Esteban 1.5 ay yok!
Bursaspor’da çim sorununun nedeni yanlış ilaçlama

Bursaspor’da çim sorununun nedeni yanlış ilaçlama
Cüneyt Çakır, FIFA Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak

Cüneyt Çakır, FIFA Dünya Kupası Aday Hakemler Semineri'ne katılacak
Amatör lige transfer olan Engin Baytar’ı izlemeye geldiler!

Amatör lige transfer olan Engin Baytar’ı izlemeye geldiler!
Mehmet Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti

Mehmet Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti
Adana Demirspor’da Timuçin Beyazıt dönemi sona erdi

Adana Demirspor’da Timuçin Beyazıt dönemi sona erdi
Vincent Aboubakar devleri peşinden koşturuyor!

Vincent Aboubakar devleri peşinden koşturuyor!
Vagner Love’a ilk on bir yolu açıldı

Vagner Love’a ilk on bir yolu açıldı
Sumudica: ''Kendimi hapiste gibi hissettim''

Sumudica: ''Kendimi hapiste gibi hissettim''