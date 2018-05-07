Mustafa Denizli’den Altay yorumu

“MAÇA KAFAMDA SORU İŞARETLERİYLE GELDİM”

Erdinç Şahin

nda 30 bin seyircinin takip ettiği tarihi randevuda inanılmaz bir atmosfer ve heyecan yaşadığını dile getiren, “’ın layık olduğu yere bir adım daha yaklaşması harika. Böyle bir günde 19 yılımı geçirdiğim takımımın yanında olmak inanılmazdı. Kulübün genç taraftarı da muhteşemdi, o değişimi orada yaşamak gurur, mutluluk ve onur verici. Çok duygulandım” dedi.Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı çalıştırıp şampiyon yapan tek teknik direktör olarak tarihe geçen Mustafa Denizli, futbol oynadığı dönemde Altay’ın bu takımlardan sonra Süper Lig’de en fazla yer alan ekip olduğunu hatırlatarak, “Altay, iki kez Türkiye Kupası’nı kazanmış, rakiplere Alsancak ve Atatürk Stadı’nı dar etmiş bir kulüp. Ben de bu kulüpten çıkarak Türk futboluna katkı sağladım. Şehrimde, takımımda böyle bir günde şampiyonluğa şahit oldum. Yönetime, teknik adama, futbolcularımıza, taraftara ve İzmirli futbolseverlere bana böyle bir tablo yaşattıkları için minnetarım. Duygu seline boğuldum desem yalan olmaz” diye konuştu.“Ömrümün neredeyse üçte biri bu camiada geçti. Maça kafamda soru işaretleriyle geldim. ‘Ya şampiyon olamazsak’ diye düşündüm. Daha önce Altay’ın hakem hatası ve penaltılarla kaybettiği iki Play-Off finalini izlemiştim. Süper Lig’e çıkamamıştık. Soru işaretleriyle geldiğim İzmir’den ayrılırken en mutlu ve en duygusal günümü yaşadım. Ben Altay’da kupalar kazandım, tüm gençliğimi geçirdim. Hangi takımı çalıştırsam Altay’ın aldığı sonuçları merak ettim. Altay’a geldiğim günü neler yaşadığımı çok iyi hatırlıyorum.”Mustafa Denizli, Altay’da forma giydiği dönemde “Çeşmeli Mustafa” olarak anılıyordu.