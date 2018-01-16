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Mustafa Denizli'nin yeni takımı Sazi!

Mustafa Denizli, İran'ın Traktör Sazi takımı ile anlaştı!

16 Ocak 2018, Salı 17:30
Mustafa Denizli'nin yeni takımı Sazi!
İran Ligi'nde 11'inci sırada olan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Tebriz'in Traktor Sazi takımıyla 11 maçlığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde İran'dan teklif aldığını açıklamıştı.
 

DÜŞME POTASINA YAKIN


Traktor Sazi takımı, İran Ligi'nde 21 puanla 11'inci sırada yer alırken, düşme potasıyla arasında 4 puan bulunuyor.

Denizli, İran'da daha önce Persepolis takımında görev yapmıştı. Mustafa Denizli'nin sezon sonuna kadar 400 bin Dolar kazanacağı öğrenildi.
 


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