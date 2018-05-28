Mustafa Kemal Kurt kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Survivor'ın 82. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Survivor son bölümde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler, konseyde en çok Mustafa Kemal Kurt'un ismini yazdı. Bu gelişme sonrası, Mustafa Kemal Kurt hakkındaki bilgiler merak edildi.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.