Mustafa Kemal Uzun kimdir? Neden öldürüldü? Okan Akti kimdir?

Hababam Sınıfı'nda "Gariban Sefa" karakterine hayat veren ve oyunculuğun ardından yönetmenlik mesleğini icra eden Mustafa Kemal Uzun, geçen sene aralık ayında cinayete kurban gitti. Onu öldüren kişi ise daha önce bir projede birlikte yer alan figüran Okan Akti'ydi. Olay o günlerde büyük yankı uyandırmış cinayetin detayları merak edilmişti. Bugün iddianamade sona gelindi ve detaylar ortaya çıktı.

DİZİ SETİNDE TANIŞTILAR

İddianameye göre Mustafa Kemal Uzun, yönetmenliğini yaptığı dizinin setinde figüran Okan Akti ile tanıştı. Çekim sonrası birbirlerinin telefon numaralarını aldılar. Olaydan bir hafta önce yönetmen Mustafa Kemal Uzun, figüran Okan Akti'yi Şile'ye davet etti. Bir hafta sonra Mecidiyeköy'de buluştular. Birlikte alkol aldılar. Daha sonra eve geldiler ve evde de alkol almaya devam ettiler.

YAKINLAŞTILAR, MİDESİ BULANINCA ENGEL OLDU

Okan Akti'nin iddiasına göre Mustafa Kemal Uzun kendisine doğru yaklaşıp öptü. Kendisi bunun üzerine geri çekildi. Alkolden dolayı kötü hissettiğin söyleyerek yatak odasına gitti ve yattı. Bu sırada yönetmen Mustafa Kemal Uzun da geldi ve aralarında bir yakınlaşma oldu. Okan Akti, midesinin bulandığını söyleyerek Mustafa Kemal Uzun'u durdurdu. Daha sonra da banyoya geçti.

'YAPTIKLARINDAN PİŞMAN OLDU'

Sonrasında yaptıklarından pişman olan Okan Akti, kapının arkasındaki beyzbol sopasını sağ eline; sol eline de ekmek bıçağını aldı. Mustafa Kemal Uzun'un yanına gitti. Sırtüstü yatakta uzanan yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un göğüs kısmına bıçağı sapladı. Diğer elindeki beyzbol sopasıyla da Uzun'un yüzüne defalarca vurarak 'canavarca hisle' öldürdü. Daha sonra odadan çıkarak kapıyı kilitledi. Yönetmenin cüzdanını, saatini ve arabasının anahtarlarını alarak evden çıktı. Araçla uzaklaşmaya çalışırken merdivenlere sıkıştırdı. Ticari taksiye binerek metrobüs durağına gitti. Oradan da önce Şirinevler'e sonra da Beylikdüzü'ndeki bir arkadaşının yanına gitti. Daha sonra da polise giderek teslim oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Okan Akti'nin yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u olay öncesindeki 'cinsel davranışlar sonrası duyduğu pişmanlık ve öfke ile' öldürdüğü belirtildi. Zanlının 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılması istendi.

MUSTAFA KEMAL UZUN KİMDİR?

Mustafa Kemal Uzun, Balıkesir Gönen’de doğdu. İlk ve orta okulu Gönen’de okudu. Öğretmen olan babasının tayini dolayısı ile İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda okudu. Okulda sinema-televizyon eğitimi alırken bir taraftan da Yeşilçam ve reklam sektöründe kamera asistanlığı yaptı. Daha sonra Arzu Film ailesine katılarak bir çok filmin senaryo gurubunda ve reji kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar Ertem Eğilmez’in asistanlığını üstlendi ve son dönem Arzu Film yapıtlarında yazar, oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Yine Ertem Eğilmez’le Şan Tiyatrosu’nda birlikte sahneye koydukları” Hababam Sınıfı” ve “Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra” isimli müzikallerde çalışırken Haldun Dormen’le tanışıp tiyatroya başladı.

Dormen Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptığı dönem Haldun Dormen’le birlikte TRT’ye “Kamera Arkası” adlı sinema programını hazırladı, sundu ve yönetti.