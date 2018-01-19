Mustafa Koç'un ikinci ölüm yıl dönümünde Mevlit okutulacak! Mustafa Koç kimdir?



MUSTAFA KOÇ KİMDİR?

Serap Belovacıklı

Koç ailesi iki yıl önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Mustafa Koç'u anmaya hazırlanıyor. Sabah'tan Bülent Cankurt'un bugünkü köşe yazısında aktardığına göre, Koç ailesi merhumiçin 21 Ocak Pazar günü önce Zincirlikuyu mezarlığında sonra da Divan Otel'de anma töreni düzenleyip mevlit okutacaklar.Geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata veda edip herkesi gözyaşlarına boğan işadamıç'un pazar günü ikinci ölüm yıl dönümü. Babası Rahmi Koç, kardeşleri Ömer ve Ali Koç, eşi Caroline Hanım ve kızları Esra ile Aylin; Mustafa Bey için bir anma töreni organize ediyor. 21 Ocak günü sabah Zincirlikuyu'daki aile kabristanında ve öğleden sonra da Taksim'deki Divan Otel'de anma töreni düzenlenip mevlit okutulacak.Divan Otel'deki anma törenine, Koç Ailesi üyelerinin yanı sıra yakın dostları ve şirket çalışanları katılacak.Nur içinde yatsın...29 Ekim 1960 yılında Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi çiftinin ilk çocukları olarak Ankara'da dünyaya geldi. 1971-1975 yIllarI arasinda Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nun orta öğrenimini tamamlamıştır. Lise öğrenimini 1980'de İsviçre'deki Lyceum Alpinum Zuoz’da, yüksek öğrenimini ise 1984 yılında ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde tamamladı.Çalışma hayatına 1984’te TOFAŞ’ta müşavir olarak başladı. Ram Dış Ticaret’te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1992’den itibaren Koç Holding’de Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 4 Nisan 2003'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı babası Rahmi Koç'tan devraldı.Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı olan Koç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2006 yılında Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu oldu. İstanbul Golf Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi oldu.2004-2011 yıllarında Bİlderberg toplantılarına katıldı.21 Ocak 2016 tarihinde sabah sporu sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahele yapıldıktan sonra Amerikan Hastanesi'ne sevk edildi ve burada yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. 24 Ocak 2016'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ndeki cenaze töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.