Mustafa Köse: Bizim en büyük sıkıntımız sektördeki arkadaşlarımız

Çeyrek asırdır bu sektörün içindeymiş. Mustafa Bey; “Bizim işlerimiz şükür iyidir. Bu yüzden dükkan kirası, Bağ Kur ve stopaj ödemede herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Genellikle yerli ürün kullanıyoruz. Bazı yapma çiçekleri Uzakdoğu’dan getirtiyoruz. Yazın düğünler, kışın da özel günler, resmi daireler, atamalar bizi kurtarıyor” diyor.

YÜZDE 18 KDV YÜKSEK

Mustafa Köse; “Bizim sektörün en büyük sıkıntısı kendi meslektaşlarımızdır. Bu işi kolay zannediyorlar. Bir sene çıraklık yapan, ikinci sene dükkan açıyor. İşin inceliğini de bilmediği için, sektöre zarar veriyor. Müşteriyi üzüyor, iyi hizmet vermiyor ve de toptancıya büyük borçlar taktıktan sonra dükkanı kapatıp gidiyorlar. Bir de bizim iş lükse girdiği için yüzde 18’lik KDV çok yüksek geliyor” dedi.