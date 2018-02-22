Mustafa Sandal'dan ayrılma kararı alan Emina yeni aşka yeşil ışık yaktı!



EMİNA'DAN SÜRPRİZ HAMLE

BEYKOZ'DAKİ EV EMİNA'NIN OLACAK

Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu

Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu

Elif Bayram

a 10 yıllık evliliğini bitirmeye hazırlananönceki günkü paylaşımıyla kafaları karıştırdı.Sırp basını tarafından eski sevgilisi Marko Miskovic'e geri döndüğü iddia edilen Emina, kahvesindekişeklini Instagram hesabındannotuyla paylaştı.Emina'nın Instagram hesabında dikkat çeken diğer bir detay iseolan kullanıcı adınıolarakÖte yandan Mustafa Sandal ve Emina, evlendikten sonra elde ettikleri malları yarı yarıya paylaşacak. Çiftin şimdi oturdukları evinde Emina yaşamaya devam edecek.