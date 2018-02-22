Mustafa Sandal'dan ayrılma kararı alan Emina yeni aşka yeşil ışık yaktı!

Mustafa Sandal'l
a 10 yıllık evliliğini bitirmeye hazırlanan Emina Jahovic,
önceki günkü paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
Sırp basını tarafından eski sevgilisi Marko Miskovic'e geri döndüğü iddia edilen Emina, kahvesindeki 'kalp'
şeklini Instagram hesabından "Bu gerçek mi?"
notuyla paylaştı.
EMİNA'DAN SÜRPRİZ HAMLE
Emina'nın Instagram hesabında dikkat çeken diğer bir detay ise Emina Sandal
olan kullanıcı adını
Emina Jahovic
olarak değiştirmesi.
BEYKOZ'DAKİ EV EMİNA'NIN OLACAK
Öte yandan Mustafa Sandal ve Emina, evlendikten sonra elde ettikleri malları yarı yarıya paylaşacak. Çiftin şimdi oturdukları evinde Emina yaşamaya devam edecek.
Mustafa Sandal, Beykoz'daki evi Emina'ya bırakacak. Çiftin 2 oğlunun velayeti de annede kalacak.
Emina Sandal, çocuk istismarcıları için ceza önerisinde bulundu
Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu
Elif Bayram