Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın



MUSTAFA SANDAL'DAN EMİNA'YA: DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLÜŞÜNE SAHİP KADIN

Emina Sandal'ı ağlatan mesaj

Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi

Haber Merkezi

Son zamanlarda eşi ile birlikte görüntü vermeyendan sürpriz bir hamle geldi. Mustafa Sandal, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.'ın fotoğrafını sayfasında paylaşan şarkıcı, altına şu notu düştü:"İyi ki doğdun dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını..."Öte yandan Mustafa Sandal, geçen haftalarda yaptığı bir paylaşımla da dikkat çekmişti. Yeni albümü için stüdyoya girensosyal medya hesabından paylaştığı videoya eşi Emina Sandal'ı da etiketleyerek 'Azıcık daha sabır... Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı' yazmıştı.