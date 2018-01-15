Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın

Son zamanlarda eşi ile birlikte görüntü vermeyen Mustafa Sandal'
dan sürpriz bir hamle geldi. Mustafa Sandal, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.
Emina Sandal
MUSTAFA SANDAL'DAN EMİNA'YA: DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLÜŞÜNE SAHİP KADIN
'ın fotoğrafını sayfasında paylaşan şarkıcı, altına şu notu düştü:
"İyi ki doğdun dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını..."
Öte yandan Mustafa Sandal, geçen haftalarda yaptığı bir paylaşımla da dikkat çekmişti. Yeni albümü için stüdyoya giren Mustafa Sandal
sosyal medya hesabından paylaştığı videoya eşi Emina Sandal'ı da etiketleyerek 'Azıcık daha sabır... Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı' yazmıştı.
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Haber Merkezi