Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın

Mustafa Sandal ile Emina Sandal'ın 10 yıllık evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia ediliyordu. Geçen hafta Mustafa Sandal yaptığı bir paylaşımla barış sinyali vermişti. Bugün de Instagram hesabından eşi Emina'ya yazdığı güzel sözlerle 'barıştılar' iddialarını güçlendirmiş oldu

15 Ocak 2018, Pazartesi 15:30
Mustafa Sandal'dan Emina Sandal'a: Dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadın
Son zamanlarda eşi ile birlikte görüntü vermeyen Mustafa Sandal'dan sürpriz bir hamle geldi. Mustafa Sandal, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.


MUSTAFA SANDAL'DAN EMİNA'YA: DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLÜŞÜNE SAHİP KADIN


Emina Sandal'ın fotoğrafını sayfasında paylaşan şarkıcı, altına şu notu düştü:

"İyi ki doğdun dünyanın en güzel gülüşüne sahip kadını..."



Öte yandan Mustafa Sandal, geçen haftalarda yaptığı bir paylaşımla da dikkat çekmişti. Yeni albümü için stüdyoya giren Mustafa Sandal sosyal medya hesabından paylaştığı videoya eşi Emina Sandal'ı da etiketleyerek 'Azıcık daha sabır... Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı' yazmıştı.

Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı İlk hamle Mustafa Sandaldan geldi

Emina Sandal'ı ağlatan mesajEmina Sandal'ı ağlatan mesaj
Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldiMustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Derya Uluğ çıldırdı: İçinden canavar çıktı!

Derya Uluğ çıldırdı: İçinden canavar çıktı!
Adnan Oktar'ın kediciği, iç çamaşırıyla dans etti

Adnan Oktar'ın kediciği, iç çamaşırıyla dans etti
Nazan Öncel ile Manuş Baba’dan sürpriz düet

Nazan Öncel ile Manuş Baba’dan sürpriz düet
Ozan Akbaba baba oluyor

Ozan Akbaba baba oluyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Hadi Be Oğlum'un ilk tanıtımı yayınlandı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Hadi Be Oğlum'un ilk tanıtımı yayınlandı!
Leonardo DiCaprio Quentin Tarantino'nun yeni filminde rol alacak

Leonardo DiCaprio Quentin Tarantino'nun yeni filminde rol alacak
Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı

Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı
Son dakika! Sunucu Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Aker'in telefonunda şok detaylar

Son dakika! Sunucu Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Aker'in telefonunda şok detaylar
Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın hem başrolü hem de yönetmenliği paylaştığı dram filmi: Mahalle

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın hem başrolü hem de yönetmenliği paylaştığı dram filmi: Mahalle
Ezgi Mola şimdi de Kerem Bürsin’e yazdı!

Ezgi Mola şimdi de Kerem Bürsin’e yazdı!
Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli ile Büşra Özdiş nişanlandı

Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli ile Büşra Özdiş nişanlandı