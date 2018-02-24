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Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor! Çocukların velayeti kimde kalacak

Mustafa Sandal’dan boşanmaya hazırlanan Emina Sandal, eski sevgilisi Marko Miskoviç’e döndüğü iddiasına tepki gösterdi. Oğlu Yavuz’un doğum günü partisinde konuşan Emina Sandal, “Marko’yu 11 yıldır hiç görmedim” diyerek iddialara açıklık getirdi
 

Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor! Çocukların velayeti kimde kalacak
Mustafa Sandal, işleri nedeniyle partiye katılamadı. Basın mensuplarıyla sohbetinde “Boşanıyoruz, her şey net” diyen şarkıcı Emina Sandal, sosyal medya hesaplarında soyadını ‘Jahovic’ yapması sorulunca “Soyadımı henüz değiştirmedim, kendi ülkemde öyle tanınıyorum. Ama dava bittikten sonra değiştireceğim” yanıtını verdi.
 

HAYATIMDA KİMSE YOK

Eski sevgilisi Marko Miskoviç’le yeniden görüşmeye başladığı haberlerine ise tepki gösteren Emina Sandal şunları söyledi: “Sırp basını, 14 yaşımdan beri benimle ilgili hiçbir skandal bulamadı. Şimdi fırsatı değerlendirip böyle haberler yapıyorlar. Ama ben Marko’yu 11 senedir hiç görmedim. Ne onunla bir yerde oturdum ne de kahve içtim. Benim hayatımda şu an kimse yok. Uzun zaman da olmasını istemiyorum. Sadece çocuklarım için çabalayacağım”


ÇOCUKLAR AYRILIK SÜRECİNİ ANLATTI

Çocukları Yaman ve Yavuz’un ayrılık sürecinden olumsuz etkilenmediklerini söyleyen Emina Sandal, “Çocuklar o süreci atlattı” dedi. Sandal, oğullarının velayetinin kendisinde kalacağını belirtti.



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