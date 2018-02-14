Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal için Sırp basınından şok iddia!

EVLİLİKTEN DÖNMÜŞLERDİ

BİR AYRI BİR BARIŞIK İLİŞKİ ALBÜM REKLAMI MI?



'BÖYLE REKLAM ESKİLERDE KALDI'

Emina Sandal ve Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış

Emina Sandal'ın paylaşımı tepki çekti

Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

Elif Bayram

ile ayrılacakları konuşulan ancak dedikodulara inat mutlu aile fotoğrafları paylaşanSırp basını manşet yaptı: "Emina, eski aşkı Miskoviç’e geri döndü!"Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre;l ilişkisinde yeni çatlak! Emina'nın memleketi Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisie geri döndüğünü iddia etti.İkilinin yeniden görüşmeye başladığını yazan dergi,bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi' diye yazdı.Adıile anılan, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı.PopçuSırbistan’da doğup büyüyen Boşnak asıllıile Ocak 2008’de evlenmişti. Öte yandan, Mustafa Sandal geçen Kasım’da oğullarırağmen evi terk edip Zincirlikuyu Zorlu Center’daki ofisine yerleşti. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin boşanacağı iddia ediliyor. Ancak“Tatsızlık var, yenmeye çalışıyoruz. Ne olacağı belli değil” şeklinde merak uyandıran açıklamalar yapıyordu.bu gerginliği yaşarken bir anda yeni albümünün çıkış parçasıInstagram’dan paylaşıp “Şarkı 24 Ocak’tan itibaren tüm dijital platformlarda” diye duyurdu! Bu mesaja eşi Emina Sandal’ı da etiketledi. Emina Sandal tam bir saat sonra Sırbistan’da çıkacak yeni single’ı ‘Next’in Youtube kanalında dinlenebileceğini açıkladı.Ünlü çifte takipçileri şunları yazdı: “Yoksa yeni şarkılarınızın reklamı için boşanma krizi, barışma haberleri falan mı uydurdunuz? Böyle reklam eskilerde kaldı.”bu tarzdaki yorumları anında sildi.Çiftin bu hareketleri albüm reklamı mıydı bilinmez ama işe yaramadığı kesin.