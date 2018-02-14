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Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal için Sırp basınından şok iddia!

Sırp Basını Emina Sandal hakkında, flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

14 Şubat 2018, Çarşamba 08:55
Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal için Sırp basınından şok iddia!
Mustafa Sandal ile ayrılacakları konuşulan ancak dedikodulara inat mutlu aile fotoğrafları paylaşan Emina Sandal’ı, Sırp basını manşet yaptı: "Emina, eski aşkı Miskoviç’e geri döndü!"

Günaydın'dan İlker Gezici'nin haberine göre; Mustafa-Emina Sandal ilişkisinde yeni çatlak! Emina'nın memleketi Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın eski sevgilisi Marko Miskoviç'e geri döndüğünü iddia etti.

EVLİLİKTEN DÖNMÜŞLERDİ


İkilinin yeniden görüşmeye başladığını yazan dergi, 'Emina ile Marko bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi' diye yazdı.

Adı Emina ile anılan Marko Miskoviç, Sırbistan'ın büyük bankalarından birinin veliahdı.

BİR AYRI BİR BARIŞIK İLİŞKİ ALBÜM REKLAMI MI?


Popçu Mustafa Sandal, Sırbistan’da doğup büyüyen Boşnak asıllı Emina Jahovic ile Ocak 2008’de evlenmişti. Öte yandan, Mustafa Sandal geçen Kasım’da oğulları Yaman ve Yavuz’a rağmen evi terk edip Zincirlikuyu Zorlu Center’daki ofisine yerleşti. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin boşanacağı iddia ediliyor. Ancak Emina-Mustafa Sandal çifti bunlara rağmen “Tatsızlık var, yenmeye çalışıyoruz. Ne olacağı belli değil” şeklinde merak uyandıran açıklamalar yapıyordu.
 
Mustafa Sandal bu gerginliği yaşarken bir anda yeni albümünün çıkış parçası ‘Aşk Kovulmaz’ı, Instagram’dan paylaşıp “Şarkı 24 Ocak’tan itibaren tüm dijital platformlarda” diye duyurdu! Bu mesaja eşi Emina Sandal’ı da etiketledi. Emina Sandal tam bir saat sonra Sırbistan’da çıkacak yeni single’ı ‘Next’in Youtube kanalında dinlenebileceğini açıkladı.


'BÖYLE REKLAM ESKİLERDE KALDI'


Ünlü çifte takipçileri şunları yazdı: “Yoksa yeni şarkılarınızın reklamı için boşanma krizi, barışma haberleri falan mı uydurdunuz? Böyle reklam eskilerde kaldı.” Mustafa-Emina Sandal bu tarzdaki yorumları anında sildi.

Çiftin bu hareketleri albüm reklamı mıydı bilinmez ama işe yaramadığı kesin. 


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