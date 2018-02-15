Mustafa Sandal ve Emina Sandal'dan flaş haber: İki haftaya boşanıyorlar

Uzun zamandır ayrılacakları iddia edilen Mustafa Sandal ve Emina Sandal
cephesinden kötü haber geldi. Duymayan Kalmasın programının sunucusu Seren Serengil
çiftin ayrılacağını açıkladı.
Mustafa Sandal
AYRILIĞIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA ALAKASI YOKMUŞ!
ile konuştuğunu ve ayrılığı doğruladığını anlatan Seren Serengil,
'Mustafa ile dün telefonda konuştuk. Emina'ya olan saygı ve sevgisinden bahsetti ama ilişkilerinin yıprandığını ve iki haftaya boşanacaklarını söyledi. Ayrılığın basında yer aldığı gibi üçüncü kişiler yüzünden değil, anlaşamadıklarını için olduğunu söyledi' dedi.
EMİNA SANDAL ESKİ SEVGİLİSİNE Mİ DÖNDÜ?
Öte yandan geçen gün Emina Sandal’ı,
Sırp basını manşet yaptı: Emina, eski aşkı Miskoviç’e
geri döndü! Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın
eski sevgilisi Marko Miskoviç'e
geri döndüğünü yazdı. Dergi haberinde "Emina ile Marko
bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi" cümlelerine yer verdi.
'SIRP BASINI ASPARAGAS HABER YAPTI'
Çıkan haberlerin ardından Mustafa Sandal
"Sırp basınında çıkan bu haber tamamen yalan bir haberdir ve gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Sırp basını asparagas bir haber yapmıştır." açıklamasını yaptı.
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çiftinin Yaman ve Yavuz adında iki oğulları var!
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Elif Bayram