Mustafa Sandal ve Emina Sandal'dan flaş haber: İki haftaya boşanıyorlar



AYRILIĞIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA ALAKASI YOKMUŞ!



EMİNA SANDAL ESKİ SEVGİLİSİNE Mİ DÖNDÜ?



'SIRP BASINI ASPARAGAS HABER YAPTI'

Emina Sandal hakkındaki bomba iddiaya Mustafa Sandal'dan yanıt geldi

Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal için Sırp basınından şok iddia!

Emina Sandal ve Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış

Emina Sandal'ın paylaşımı tepki çekti

Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

Elif Bayram

Uzun zamandır ayrılacakları iddia edilencephesinden kötü haber geldi. Duymayan Kalmasın programının sunucusuçiftin ayrılacağını açıkladı.ile konuştuğunu ve ayrılığı doğruladığını anlatan'Mustafa ile dün telefonda konuştuk. Emina'ya olan saygı ve sevgisinden bahsetti ama ilişkilerinin yıprandığını ve iki haftaya boşanacaklarını söyledi. Ayrılığın basında yer aldığı gibi üçüncü kişiler yüzünden değil, anlaşamadıklarını için olduğunu söyledi' dedi.Öte yandan geçen günSırp basını manşet yaptı: Emina, eski aşkıgeri döndü! Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayaneski sevgilisigeri döndüğünü yazdı. Dergi haberinde "bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi" cümlelerine yer verdi.Çıkan haberlerin ardından"Sırp basınında çıkan bu haber tamamen yalan bir haberdir ve gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Sırp basını asparagas bir haber yapmıştır." açıklamasını yaptı.2008 yılında evlenençiftinin Yaman ve Yavuz adında iki oğulları var!