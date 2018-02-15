Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu

Mustafa Sandal'ın 9 yıllık eşi Emina Sandal'dan ayrılacağı konuşuluyordu. İkili ortak açıklama yapıp iddiaları doğruladı.
"BOŞANACAĞIMIZ DOĞRUDUR"
Mustafa-Emina Sandal çiftinin açıklamaları şöyleydi:
"Dünkü ortak açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere boşanma sürecinde olduğumuz doğrudur ve yakında evlilik birliğimizi medenice sonlandıracağız. Bundan sonra hayatımıza iki yakın dost ve "Yaman ile Yavuz'un anne-babası" olarak devam edeceğiz."
AYRILMALARININ NEDENİ ARALARINDAKİ AŞKIN BİTMESİYMİŞ
İkili açıklamalarına şöyle devam etti: "Biz bu süreci çocuklarımıza zarar gelmeyecek şekilde ve bir anne-babaya yakışır biçimde atlatacağız. 14 yıllık birlikteliğimiz boyunca aşk, sevgi ve saygıyla birbirimize sadakat içinde evliliğimizi yaşadık. Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tükenmesidir. Başka ikinci bir sebebi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki, birbirimize olan sevgi ve saygımız sonsuza dek bakidir ve öyle de kalacaktır. Biz bugüne kadar aile kurumuna saygıyla yaklaştık, bu süreç boyunca aynı saygıyı sizlerden de rica ediyoruz."
EMİNA SANDAL ESKİ SEVGİLİSİNE Mİ DÖNDÜ?
Öte yandan geçen gün Emina Sandal’ı,
Sırp basını manşet yaptı: Emina, eski aşkı Miskoviç’e
geri döndü! Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Emina'nın
eski sevgilisi Marko Miskoviç'e
geri döndüğünü yazdı. Dergi haberinde "Emina ile Marko
bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi" cümlelerine yer verdi.
'SIRP BASINI ASPARAGAS HABER YAPTI'
Çıkan haberlerin ardından Mustafa Sandal
"Sırp basınında çıkan bu haber tamamen yalan bir haberdir ve gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Sırp basını asparagas bir haber yapmıştır." açıklamasını yaptı.
2008 yılında evlenen Mustafa - Emina Sandal
çiftinin Yaman ve Yavuz adında iki oğulları var!
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Elif Bayram