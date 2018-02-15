Mustafa Sandal ve Emina Sandal ortak açıklama yapıp ayrılacaklarını duyurdu



"BOŞANACAĞIMIZ DOĞRUDUR"



AYRILMALARININ NEDENİ ARALARINDAKİ AŞKIN BİTMESİYMİŞ

EMİNA SANDAL ESKİ SEVGİLİSİNE Mİ DÖNDÜ?

'SIRP BASINI ASPARAGAS HABER YAPTI'

Emina Sandal hakkındaki bomba iddiaya Mustafa Sandal'dan yanıt geldi

Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal için Sırp basınından şok iddia!

Emina Sandal ve Mustafa Sandal Londra'da kutlama yapmış

Emina Sandal'ın paylaşımı tepki çekti

Emina Sandal ve Mustafa Sandal aynı anda albüm çıkarıyor

Elif Bayram

Mustafa Sandal'ın 9 yıllık eşi Emina Sandal'dan ayrılacağı konuşuluyordu. İkili ortak açıklama yapıp iddiaları doğruladı.Mustafa-Emina Sandal çiftinin açıklamaları şöyleydi:"Dünkü ortak açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere boşanma sürecinde olduğumuz doğrudur ve yakında evlilik birliğimizi medenice sonlandıracağız. Bundan sonra hayatımıza iki yakın dost ve "Yaman ile Yavuz'un anne-babası" olarak devam edeceğiz."İkili açıklamalarına şöyle devam etti: "Biz bu süreci çocuklarımıza zarar gelmeyecek şekilde ve bir anne-babaya yakışır biçimde atlatacağız. 14 yıllık birlikteliğimiz boyunca aşk, sevgi ve saygıyla birbirimize sadakat içinde evliliğimizi yaşadık. Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tükenmesidir. Başka ikinci bir sebebi yoktur, hiçbir zaman da olmamıştır. Özellikle belirtmek isteriz ki, birbirimize olan sevgi ve saygımız sonsuza dek bakidir ve öyle de kalacaktır. Biz bugüne kadar aile kurumuna saygıyla yaklaştık, bu süreç boyunca aynı saygıyı sizlerden de rica ediyoruz."Öte yandan geçen günSırp basını manşet yaptı: Emina, eski aşkıgeri döndü! Sırbistan'da yayınlanan Kurir dergisi, eşiyle bir süredir sorunlar yaşayaneski sevgilisigeri döndüğünü yazdı. Dergi haberinde "bir dönem büyük aşk yaşamış, hatta o dönem evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi" cümlelerine yer verdi.Çıkan haberlerin ardından"Sırp basınında çıkan bu haber tamamen yalan bir haberdir ve gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Sırp basını asparagas bir haber yapmıştır." açıklamasını yaptı.2008 yılında evlenençiftinin Yaman ve Yavuz adında iki oğulları var!