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Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi

Geçen günlerde boşanacakları konuşulan Mustafa Sandal ile Emina Sandal cephesinde yeni gelişme yaşandı. Boşanacakları iddia edilen çift yılbaşını birlikte geçirdi

04 Ocak 2018, Perşembe 13:46
Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi
Duymayan Kalmasın programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Mustafa Sandal ve Emina Sandal hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Seren Serengil, Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın yılbaşı gecesini beraber geçirdiğini söyleyerek çiftin aralarındaki sorunları aştığını da belirtti.

Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı İlk hamle Mustafa Sandaldan geldi

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Öte yandan yeni albümü için stüdyoya giren Mustafa Sandal sosyal medya hesabından paylaştığı videoya eşi Emina Sandal'ı da etiketleyerek 'Azıcık daha sabır... Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı' yazdı.

Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı İlk hamle Mustafa Sandaldan geldi

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