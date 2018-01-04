Mustafa Sandal ve Emina Sandal sorunları aştı: İlk hamle Mustafa Sandal'dan geldi

MUSTAFA SANDAL'DAN BARIŞ SİNYALİ

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Mustafa Sandal, son kez konuştu

Son dakika... Mustafa Sandal 'boşanıyorlar' haberlerine yanıt verdi

Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın ayrılığının nedeni para

Elif Bayram

Duymayan Kalmasın programında sunuculuk yapanl hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Seren Serengil, Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın yılbaşı gecesini beraber geçirdiğini söyleyerek çiftin aralarındaki sorunları aştığını da belirtti.Öte yandan yeni albümü için stüdyoya girensosyal medya hesabından paylaştığı videoya eşi Emina Sandal'ı da etiketleyerek 'Azıcık daha sabır... Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı' yazdı.