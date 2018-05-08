Mustafa Sandal yakın dostu Cem Yılmaz ile neden karşı karşıya geldi?

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli ve Deren Talu'ya büyük jest

HODRİ MEYDAN CEM YILMAZ!

Çiğdem Saltık

95 kiloya çıkınca diyet eşliğinde spora başlamıştı. 4 ayda 17 kilo verdi, zayıflamaya devam ediyor. Haftanın 5 günü spor hocası eşliğinde ağırlık kaldırıyor, yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyor. 7-8 kilo daha vermeyi hedefleyenşimdi de kas yapmaya başladı. Spor salonunda kilolarca ağırlık kaldırıyor. Ter döktüğü anları Instagram'da paylaşıyor.'ın yeni ve kaslı görüntüsü hakkında belki de en ilginç çıkış'dan geldi.Fit görüntüsünü korumak adına yıllardır düzenli olarak spor yapan Mustafa Sandal, Cem Yılmaz'a espirili bir dille meydan okudu., "Evet Cem Yılmaz, hepimizden komiksin eyvallah ona lafımız yok. Müzik işlerine de bulaştın, sahneye çıkıp çalmalar çaktırmadan müzisyenim ayakları. Ama buraya bulaşmayacaktın hocam, buraya girmeyecektin. Hodri meydan, hazirana kadar vaktin var. Haziranda göreceğiz sen mi ben mi... Hodri meydan Cem Yılmaz" sözleriyle komedyene meydan okudu.