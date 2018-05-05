Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu

Akın Güler

Dün akşam CNN Türk ekranlarında "Türkiye'nin Gündemi" programı vardı. Program konuklarından biri de GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen'di. Mustafa Şen, “Politik uzay zaman bükülmüştür, Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilip seçim yapılmıştır” dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük gündem olurken Mustafa Şen hakkındaki detaylar merak edildi.Mustafa Şen Akademisyen, GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü’dür.Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okurken Tarih Bölümü’ne geçiş yapmış 1995 senesinde mezun olmuştur. Daha sonra Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yapmıştır.2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir.2016 yılında ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu‘nun Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir. Mustafa Şen aslen Trabzon doğumludur.