15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu

GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen'in “Politik uzay zaman bükülmüştür, Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilip seçim yapılmıştır” dedi. Bu sözlerin ardından Mustafa Şen gündem olurken hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. Video ise izlenme rekoru kurdu.
 

05 Mayıs 2018, Cumartesi 12:42
Mustafa Şen kimdir? 'Politik uzay zaman bükülmüştür' videosu olay oldu
Dün akşam CNN Türk ekranlarında "Türkiye'nin Gündemi" programı vardı. Program konuklarından biri de GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen'di. Mustafa Şen, “Politik uzay zaman bükülmüştür, Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilip seçim yapılmıştır” dedi. Bu sözler sosyal medyada büyük gündem olurken Mustafa Şen hakkındaki detaylar merak edildi.



MUSTAFA ŞEN KİMDİR?

Mustafa Şen Akademisyen, GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü’dür.

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okurken Tarih Bölümü’ne geçiş yapmış 1995 senesinde mezun olmuştur. Daha sonra Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yapmıştır.

2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi‘nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir.

2016 yılında ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu‘nun Başdanışmanı olarak görevlendirilmiştir. Mustafa Şen aslen Trabzon doğumludur.






 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak

İstanbul'da Haliç Hattı vapur seferleri 5-6 Mayıs tarihlerinde yapılamayacak
Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor

Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor
TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?

TGRT Haber sunucusu Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Kaç yaşında ?
Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Yaralılar var
Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek

Kardelen Tufan'ın ölümünün 10. yıl dönümü! Annesinin özlem dolu dizeleri yüreğinize işleyecek
Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı

Son dakika! Muharrem İnce'nin adaylık başvurusu YSK'ya yapıldı
İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 

İOKBS (PYBS) sınav giriş (yerleri) belgesi ne zaman açıklancak? 
Ramazan ne zaman başlıyor? Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?

Ramazan ne zaman başlıyor? Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Son dakika! 5 şeker fabrikasının satışına onay çıktı

Son dakika! 5 şeker fabrikasının satışına onay çıktı
Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?

Millet İttifakı nedir? Hangi partiler var?
Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!

Ege'nin kalbi Büyük Menderes alarm veriyor!