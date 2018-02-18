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Mustafa Şentop'tan Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklama

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Şentop, "Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu" dedi

Mustafa Şentop'tan Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklama
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

'TÜM HUSUSLAR NETLİĞE KAVUŞTURULDU'


Şentop, "(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Tam bir mutabakatla, bütün hususlar netliğe kavuşturuldu. 26 maddelik kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla, 21 Şubat günü TBMM Başkanlığına sunacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi etmiş görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.


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