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Mustafa Topaloğlu: Yanlışlıkla Sivas'a gidiyordum

Mustafa Topaloğlu önceki akşam Bayrampaşa Ramada Encore'da Atak Tablet Taksimetre tarafından düzenlenen özel geceye katıldı

07 Mayıs 2018, Pazartesi 08:56
Mustafa Topaloğlu: Yanlışlıkla Sivas'a gidiyordum
'Onur'un Taksisi' adlı radyo programı sunucusu Onur Sakar'la taksi başında poz veren şarkıcı, "Normal araba bile kullanmam. Sürekli taksi kullanırım. UBER nedir bilmem. Taksi bizimdir" dedi.


'GÖZÜMÜ BİR AÇTIM BOLU'DAYIZ'


Muhabirlerin "İlginç bir taksi anınız var mı?" sorusuna Mustafa Topaloğlu, "Yine bir akşam geç vakit arkadaşların yanından ayrılıp Levent’ten taksiye bindim. Şoför arkadaş ‘Nereye abi?’ diye sordu. Ben de ‘Sivas’a’ dedim. Sonrasını hatırlamıyorum, takside uyumuşum. Gözümü bir açtım Bolu’dayız. Şoför arkadaş ‘Abi buranın kahvaltısı güzeldir, karnımızı doyuralım, yola devam ederiz’ dedi.


'KAHVALTI EDİP DÖNDÜK'


O anda anladım ki ciddiye almış sahiden Sivas’a gidiyor. Kahvaltımızı ettik sonra İstanbul’a geri döndük" cevabını verdi.



Mustafa Topaloğlu imaj değiştirdiMustafa Topaloğlu imaj değiştirdi


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