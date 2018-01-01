Müteahhitlere kızdı, inşaata başladı

‘ÇOK PARALAR KAZANDIRDIK’

‘45 MİLYON İNSANIN EVİ YOK’

DEVLERİN ARASINDAN SIYRILDI

Adem Özdoğan

Son dönemin dikkat çeken inşaat firmalarından Satya Yapı, kısa sürede sektörde iddialı bir konuma geldi. Beyaz yakalılara nitelikli konut üreten şirketin kuruluş hikayesi de çok ilginç. Satya Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Aydoğan, proje pazarlama danışmanlığı yaptığı yıllarda sözünde durmayan bir müteahhite kızarak, Nisan 2016’da Satya Yapı’nın temellerini atıyor. Şirketin şu an Tuzla ve Pendik’te devam eden iki konut projesi var. 362 daire ve 25 mağazadan oluşan ‘Satya Yaylalar Pendik’ ve 188 daireden oluşan ‘Satya Evliya Çelebi Tuzla’da satışlar da iyi durumda.Şirket olarak gayrimenkulü farklı bir noktaya çekmek istediklerini belirten Yılmaz Aydoğan, “Türkiye’de gayrimenkule genellikle namus gözüyle bakılır. ‘Aldı mı satılmaz’ düşüncesi hakimdir. Biz ise gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak görüyoruz. Bu yatırımı sadece zengin insanların değil, beyaz yakalıların da yapabileceğini ispatlamaya çalışıyoruz. Projelerimizden ev alanlar çok ciddi paralar kazandı. Derler ya, ‘kötü ev sahibi insanı ev sahibi yapar’, biz de kötü müteahhitler yüzünden bu işlere girdik. Özellikle orta ölçekli müteahhitlerin teknik şartname ve zamanında teslim gibi sözlerini hiç tutmadığını gördük. Ve inşaata girmemizin zamanı olduğunu düşündük. Asıl hayalim ise insanlara sadece dört duvar sunmak değil, inşaat firması görünümlü bir yatırım şirketi olmak” diye konuştu.İnsanların verdiği paranın karşılığını alabileceği işler yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Aydoğan şöyle devam etti: “Şu anda beyaz yakada öyle bir pasta var ki, kimse farkında değil. İnsanlar anlamsızca Arap ve Avrupalının peşinde. Biz projelerimizle Türkiye’nin yüzde 80’ine hitap ediyoruz. Fiyatlandırmada da çok basit bir matematiğimiz var. Ayda 3 bin 500-4 bin liralık alım bandındaki orta üst grubuna hitap ediyoruz. Zaten fiyatlandırma politikası yanlış yapılmış işlerin hali ortada. Sektörde durgunluk oluşmasının temel nedeni de bu. Oysa Türkiye’de hala çok ciddi bir konut açığı var. Veriler 45 milyon insanın evinin olmadığını gösteriyor.Reklam konusunda Türkiye’nin en etkin inşaat firmaları arasında olam Satya Yapı’nın logosu da usta reklamcı Ali Tarhan tarafından hazırlandı. Yılmaz Aydoğan, kısa sürede bu kadar tanınan ve güvenilen bir firma olmalarında etkili bir medya planlaması yapmalarının etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Aydoğan, “Geçen bir araştırma yaptık. Anadolu Yakası’nda her üç kişiden ikisi Satya Yapı’yı biliyor. Çok büyük ve güçlü rakiplerin olduğu bir sektörde kısa sürede kendimize yer edinmeyi başardık” şeklinde konuştu.