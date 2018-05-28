Müthiş iddia! 'Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkaracak hamle' Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haberi sitesi, ABD'nin desteklediği terör örgütü PYD'nin Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde ''sınır muhafızları'' için kayıtlara başladığını duyurdu. Habere göre, terör örgütü PYD oluşturduğu silahlı terörist grup için Suudi Arabistan'dan da maddi yardım alıyor.