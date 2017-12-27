Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Mutko Dünya Kupası'ndaki görevini de bıraktı

Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaliy Mutko, 2018 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı

Mutko Dünya Kupası'ndaki görevini de bıraktı
Rusya 2018 Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, Mutko’nun görevinden ayrıldığı ve yerine, komitenin denetleme kurulu başkan yardımcılığını yapan Aleksey Sorokin’in getirildiği belirtildi.


DANIŞMANLIK YAPACAK


Mutko’nun 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nın hazırlık sürecinde, komiteye danışmanlık yapacağı kaydedildi.


FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN DA AYRILMIŞTI


Rus devletinin sistematik doping programı uyguladığı suçlamasıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpiyat oyunlarından ömür boyu men edilen Mutko, pazartesi günü de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz ettiğini ve bu süreçte Rusya Futbol Federasyonu başkanlığını geçici olarak bıraktığını açıklamıştı.
Beşiktaş - Osmanlıspor (Canlı anlatım)

Beşiktaş - Osmanlıspor (Canlı anlatım)
Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!

Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!
Swansea City’de Carvalhal dönemi

Swansea City’de Carvalhal dönemi
PFDK yılın son cezalarını açıkladı

PFDK yılın son cezalarını açıkladı
Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?

Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?
Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor

Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor
Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri
Beşiktaş rotasını Jackson Martinez'e çevirdi!

Beşiktaş rotasını Jackson Martinez'e çevirdi!
Fenerbahçe'de flaş Jean Mota gelişmesi

Fenerbahçe'de flaş Jean Mota gelişmesi
Samsun'da basın ve spor camiasının acı kaybı! Mehmet Soykan'ı kaybettik

Samsun'da basın ve spor camiasının acı kaybı! Mehmet Soykan'ı kaybettik