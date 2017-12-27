Mutko Dünya Kupası'ndaki görevini de bıraktı



DANIŞMANLIK YAPACAK



FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN DA AYRILMIŞTI

Haber Merkezi

Rusya 2018 Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada, Mutko’nun görevinden ayrıldığı ve yerine, komitenin denetleme kurulu başkan yardımcılığını yapan Aleksey Sorokin’in getirildiği belirtildi.Mutko’nun 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’nın hazırlık sürecinde, komiteye danışmanlık yapacağı kaydedildi.Rus devletinin sistematik doping programı uyguladığı suçlamasıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpiyat oyunlarından ömür boyu men edilen Mutko, pazartesi günü de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz ettiğini ve bu süreçte Rusya Futbol Federasyonu başkanlığını geçici olarak bıraktığını açıklamıştı.