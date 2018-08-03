Mutlu aile olma yolunda 11 uzmandan 101 görüş

Mutlu ve güzel günlerin yaşandığı gibi mutsuz ve kötü günlerin de yaşandığı evlilik yolunda, rehber özelliği taşıyan “Mutlu Ailelerin 101 Sırrı” kitabı ile tüm sorular cevaplarını buluyor. Büyük umutlarla çıkılan evlilik yolunda mutlu ve huzurlu ailenin temellerini ve uzun yıllar nasıl devam edeceğini kitabında belirten Sedef Batı, “Evlilik öncesi, evlilik dönemi ve çocuklu yaşam bölümlerinden oluşan kitabımızda her bölüm sonunda kendinizi ve aile yaşantınızı eğlenceli testlerle tekrar süzgeçten geçireceksiniz” dedi.

11 UZMANDAN 101 GÖRÜŞ

Alanında uzman 11 ismin uzun ve mutlu evliliğin sırlarını paylaştığı kitapta, evlilik kararını aldığınız andan itibaren mutlu bir aile olmanın anahtarının bulunacağını belirten Sedef Batı, “Maceralarla dolu yolculuğunuzda yanınızdan ayırmayacağınız, alanında uzmanlaşmış 11 isimden tavsiyeler yer alıyor” açıklamasında bulundu.

MUTLU BİR AİLE OLMANIN YOLU

Mutlu bir aile olma yolunda ilerlerken karşınıza çıkacak tüm sorunların çözümünün bulunabileceği kitapta;

• Evlilik kararı alırken nelere dikkat edilmeli?

• Evlilik aşkı öldürüyor mu?

• Hamilelik dönemi ve çocuk sahibi olmak evliliği nasıl etkiler?

• Aldatılmanın yaralarını sarmak mümkün mü?

• Sosyal medya evlilikleri nasıl etkiliyor?

• Uzun ömürlü ailelerin sırları neler? sorularının cevabını bulabileceksiniz.

Hürriyet Kitap’tan çıkan “Mutlu Ailelerin 101 Sırrı” kitabı tüm D&R ve seçkin kitapevlerinde...



