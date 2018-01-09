Mutlu bağırsaklar için tüketmeniz gereken 5 besin (Bağırsakları ne çalıştırır?)

1- ÇİĞ SARIMSAK

2- LAHANA TURŞUSU

3- KEMİK SUYU

4- PIRASA

5- ANTEP FISTIĞI

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Senim Tanay

bağırsakları temizleyerek sindirim ve boşaltım sistemini düzenleyen besinler hakkında bilgi verdi:Sağlıklı bir vücut için öncelikle sindirim sistemini iyileştirmek gerekir. Bu konuda antibiyotik etkisi yaratan sarımsak en önemli yardımcılardan. Sarımsak içerdiği pek çok vitamin ile bağırsaklarda bir savunma mekanizması oluşturur. Sebze ile pişirilen yemeklerde pişmeye yakın atılan 1 baş sarımsak ya da yemeklerin yanında tüketilen çiğ sarımsak bağırsakları temizler ve problemleri engeller. Sarımsağın olabildiğince çiğ tüketilmesinde fayda vardır.Eğer pişirilecekse de ısı 60 dereceden fazla olmamalı çünkü yüksek ısı içerisindeki etken ve önemli bir madde olan 'allicin'i yok edebilir.Ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle faydalı bir kış sebzesi olan lahana; pişmiş, çiğ ya da turşu olaraktüketildiğinde bağırsakları temizleyen ve sağlıklı çalışmasını sağlayan güçlü bir probiyotik kaynağıdır.Aynı zamanda zengin bir lif kaynağı olan lahana, bağırsak hastalıklarına karşı da koruyucu özelliktedir. Ev turşusunu kurarken tuz yerine sirke tercih edilmesi daha doğru olacaktır.Bağırsaklar normal fonksiyonlarını sürdürürken bakteri, toksin, virüs, ağır metal gibi birçok zararlı madde ile karşı karşıya kalabilir. Bunun için bağırsakların güçlendirilmesi gerekir. Sağlıklı bir bağırsak florasında kemik sularının önemli bir rolü var.Vitamin ve minarellerin dışında jelatin, doğal yağlar ve sağlıklı aminoasitler içeren kemik suyu bağırsakların onarılması ve güçlenmesi için oldukça faydalıdır. Kemik suları, yemeklere ve çorbalara eklenerek tüketilebilir.Bağırsak sağlığı için vücuttaki yararlı bakterilerin artırılmasını gerekir. Yararlı bakterilerin artırılmasında lif içeren doğal besinler en önemli yardımcılardır.Kış aylarının vazgeçilmez besini pırasa, bir çeşit lif olan inülini vücuda çokça sağlar. İnülin; bağırsaklarda sağlıklı bakterilere dönüşen, iyi bakterilerin beslenip çoğalması için önemli bir maddedir.Antep fıstığı, lezzetinin yanı sıra bağırsaklar için tam bir sağlık deposudur. Bağırsak kaslarının güçlenmesi, düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir. Gün içerisinde ara öğün olarak 12-15 adet tüketilen Antep fıstığı, günlük lif miktarını sağlar ve yararlı yağ asitleriyle de bağırsak hareketlerini hızlandırır.Yapılan son araştırmalar ara öğünde tüketilen lif içeriği yüksek atıştırmalık besinlerin, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin artmasına destek olduğunu gösteriyor. Antep fıstığı gibi polifenol içeren besinler bağırsaklardaki iyi bakterileri artırıp kötü bakterilerin azalmasına destek olur.