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Mutluluğun formülü gün ışığında saklı

Kısa, loş ve soğuk kış günleri insan psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Mutluluğun formülünün gün ışığında saklı olduğunu anlatan Prof.Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, "Güneşten mümkün olduğunca çok faydalanmak gerekli. Yürüyüş, dengeli beslenme ve aktivite mutluluk hormonunun artmasını sağlar" dedi

06 Şubat 2018, Salı 10:09
Mutluluğun formülü gün ışığında saklı
Kış boyunca hem kapalı alanlarda çok kalınması hem de hava koşulları nedeni ile güneş ışığından mahrum kalıyoruz. Kısa, loş ve soğuk günler; can sıkıntısından uyku haline, hareket etmede yavaşlamadan eve kapanmaya insan vücudu üzerinde pek çok olumsuz etki yaratıyor.

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, bu etkileri en aza indirmek için tavsiyelerde bulundu.

GÜN IŞIĞININ YARARLARI NELER?

Güneş ışığının mutluluk hormonlarının salınımına, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kan basıncını düşürmeye, D vitamini sentezi gibi pek çok yararı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “İnsan vücudunun gün ışığına tepki verdiği biliniyo. Teorilere göre değişen mevsimler, uykuyu, ruh halini ve esenlik duygularını düzenleyen serotonin ve melatonin gibi rhormonların salınımını da bozuyor” dedi.

'PENCEREDEN BAKMAK BİLE FAYDALI'

Kış mevsiminin getirdiği düşük performansın biraz da olsa iyileştirilmesi için mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “Hiçbir şey yapılamıyorsa pencereden dışarıyı izlemek bile faydalı. Kış mevsimi karbonhidrat ve yağlı beslenmeye meyil oluştursa da sebze ve meyve tüketimi de şart. Böylece beslenme ile mutlu ve sağlıklı olma hali de artırılacaktır” diye konuştu.

YÜRÜYÜŞ RUHA İYİ GELİYOR

Ayrıca mevsimlik çöküşe meydan okumak için bedenin aktif tutulmasının da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “Yürüyüş çok önemli. Aktivite beyindeki ruh halini düzenleyen kimyasal serotonin düzeyinin değişmesini sağlar. Aroma terapi, günlük tutulması, vitaminlerden yararlanılması da kışın olumsuz etkileri ile savaşta önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

 


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