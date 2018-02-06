Mutluluğun formülü gün ışığında saklı

GÜN IŞIĞININ YARARLARI NELER?

'PENCEREDEN BAKMAK BİLE FAYDALI'

YÜRÜYÜŞ RUHA İYİ GELİYOR

Senim Tanay

Kış boyunca hem kapalı alanlarda çok kalınması hem de hava koşulları nedeni ile güneş ışığından mahrum kalıyoruz. Kısa, loş ve soğuk günler; can sıkıntısından uyku haline, hareket etmede yavaşlamadan eve kapanmaya insan vücudu üzerinde pek çok olumsuz etki yaratıyor.Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, bu etkileri en aza indirmek için tavsiyelerde bulundu.Güneş ışığının mutluluk hormonlarının salınımına, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kan basıncını düşürmeye, D vitamini sentezi gibi pek çok yararı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “İnsan vücudunun gün ışığına tepki verdiği biliniyo. Teorilere göre değişen mevsimler, uykuyu, ruh halini ve esenlik duygularını düzenleyen serotonin ve melatonin gibi rhormonların salınımını da bozuyor” dedi.Kış mevsiminin getirdiği düşük performansın biraz da olsa iyileştirilmesi için mümkün olduğunca gün ışığından faydalanmak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu,diye konuştu.Ayrıca mevsimlik çöküşe meydan okumak için bedenin aktif tutulmasının da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “Yürüyüş çok önemli. Aktivite beyindeki ruh halini düzenleyen kimyasal serotonin düzeyinin değişmesini sağlar. Aroma terapi, günlük tutulması, vitaminlerden yararlanılması da kışın olumsuz etkileri ile savaşta önemli rol oynuyor” ifadelerini kullandı.