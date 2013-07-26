Ameliyattan sonra kardeşinin yüzünü ilk defa gören Güven Sert, duygu ve düşüncelerini anlattı. Bugün sabah saatlerinde kardeşinin kaldığı yoğun bakım servisine girdiklerini ve operasyondan sonra ilk defa kardeşiyle yüz yüze geldiğini belirten Sert, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"UMDUĞUMDAN DAHA GÜZEL OLMUŞ"





Kardeşinin artık bir yüze sahip olduğunu dile getiren Sert, "Umduğumdan daha güzel olmuş, en azından bir yüzü olmuş. Bizi mutlu eden de o zaten. Alt çenesi, üst çenesi olmuş, artık yemek yiyebilecek" diye konuştu.



Kardeşinin yeni bir yüze kavuşmasını sağlayan doktorlara teşekkür eden Sert, kardeşinin çok güzel bir yüzü olduğunu vurguladı.

"MUTLUYSAN ELİMİ SIK DEDİM"



Kardeşinin de mutlu olduğunu ifade eden Sert, "Hareketlerle mutluluğunu ifade ediyor. 'Sevinçli misin' diye sordum. Konuşamıyor ama elini kaldırıyor, elimi sıkıyor. 'Mutluysan elimi sık diyorum', o da sıkıyor. Mutlu ve çok sevinçli" ifadelerini kullandı.



Yüzünü kardeşine tarif ettiğini anlatan Sert, güzel bir yüzünün olduğunu, çenesinin bulunduğunu, yemek yiyebileceğini söylediğini kaydetti. Kardeşini çok yakışıklı bulduğunu dile getiren Sert, şunları söyledi:

"SEVİNÇTEN AĞLAYACAKTIM"



"Beklediğimden de güzel çıkmış, ilerleyen günlerde daha güzel, daha yakışıklı olacak. Eskiden de yakışıklıydı. İlk gördüğüm anda kendimi tutamadım. Sevinçten ağlayacaktım ama benim ağladığımı görünce üzülürdü. Mutluluktan uçuyorum desem, yeri var."



Kardeşinin yüzünün Polonyalı turist Andrzej Kucza'ya benzediğini dile getiren Sert, "Yüzün aynısı hatta. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu, bizim için farklılık yaratmaz. Recep'in üçüncü kimliğini görüyoruz. Kazadan önceki, kazadan sonraki, şimdi de yeni yüzü. Çok güzel olmuş. Umduğumuzdan da güzel olmuş" şeklinde konuştu.