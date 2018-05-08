Muz yüklü gemiden kokain ele geçirildi

Büşra Kamış

Ekvator'dan yola çıkanGümrük ve Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezinde kullanılan Gemi Takip Sistemi sistemi tarafından şüpheli bulundu. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Limanı'na gelen gemide mühür ve kapak kontrolü yaptı. Mühür ve kapakta herhangi bir oynama olmamasına rağmen rotası ve yükü şüpheli bulunan konteyner, sistem üzerinden x-ray taramasından geçirildi.Köpeğin konteynırın tavanına aşırı tepki vermesi üzerine yük boşaltıldı, gümrük muhafaza personelince detaylı inceleme başlatıldı. Tavan kısmı açılarak kontrol edildi. Tavanda paketler olduğunun tespit edilmesi üzerine metal plaka ve köpük tabaka sökülerek indirilen paketlerden numuneler alındı. Paketlerdekinin kokain olduğunun ortaya çıkması üzerine 80 paket içerisinde toplam 89 kilogram kokaine el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.