Muzaffer Aydemir bir gün önce 'keşke şehit olsam' demiş



"KEŞKE BENİ DE ASKERE ALSALAR"

Roketin düştüğü caminin içinden görüntüler

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İdil Janet Demiray

'lı teröristler tarafından'den yapılan saldırıda, Kilis'te namaz kılmak için tarihi Çalık Camii'ne gidenile Suriye uyrukluhayatını kaybetmişti., sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, saldırıdan bir gün önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile birlikte Muzaffer Aydemir'i ziyaret ettiğini açıkladı.Belediye Başkanı Kara, ziyaretteki sohbette ise Aydemir'in kendilerine "Keşke beni de askere alsalar, ben de şehit olsam" dediğini ifade etti.Kara, ziyareti ile ilgili görüntüleri de yayınladığı mesajında, "Dün gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretimizde merhum Muzaffer Aydemir abimiz ile görüşmüştük. Kendisi 'keşke beni de askere alsalar ben de şehit olsam' diyordu. Bugün yapılan roket saldırısında istediği şehitlik mertebesine erişti. Merhum terzi Muzaffer abimize Allah rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.Görüntülerde, Kore savaşını da gördüğünü belirten Aydemir'in ise Vali Tekinarslan ve Başkan Kara'ya "Allah sizden razı olsun. Devletimize milletimize, zeval vermesin Allah'ım" diyerek dua ettiği de görülüyor.(İHA)