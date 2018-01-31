Muzaffer Külcü istifasından sonra Ordu ve Gaziantep sırada mı?

Çorum'un görevini bırakan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü
’nün istifasını ilk kez 20 Ekim 2017’de Sabah Gazetesi’ndeki köşe yazısında gündeme getiren yazar Mahmut Övür
, “Sayı çok fazla olmasa da Ordu, Çorum ve Gaziantep’le birlikte İstanbul gibi büyük illerdeki birkaç ilçe belediye başkanının da istifa etmeleri şaşırtıcı olmayacak” diye yazmıştı.
Tarih 30 Ocak 2018'i göstediğinde Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü
istifasını verdi. Şimdi kulislerde iki ismin daha istifasının isteneceği yüksek perdeden konuşuluyor.
Muzaffer Külcü kimdir?
FATİH PORTAKAL DA ORDU VE ANTEP'İ İŞARET ETTİ
Bu çerçevede gözler başka yayın organlarında da istifaları sıkça dile getirilmiş olan AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin
’e çevrildi. Dün akşam FOX TV'de haber bülteni sunan gazeteci Fatih Portakal
da yayında bu iddiayı doğrulayan sözler sarf etti.
İşte o görüntüler:
AK Parti’de daha önce Erdoğan’ın deyimiyle ‘metal yorgunluğu’ nedeniyle yaşanan yenilenme süreci kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde, Düzce belediye başkanlarının istifası alınmıştı.
Erdinç Şahin