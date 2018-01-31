Muzaffer Külcü istifasından sonra Ordu ve Gaziantep sırada mı?

Muzaffer Külcü kimdir?

FATİH PORTAKAL DA ORDU VE ANTEP'İ İŞARET ETTİ

Erdinç Şahin

Çorum'un görevini bırakan’nün istifasını ilk kez 20 Ekim 2017’de Sabah Gazetesi’ndeki köşe yazısında gündeme getiren yazar, “Sayı çok fazla olmasa da Ordu, Çorum ve Gaziantep’le birlikte İstanbul gibi büyük illerdeki birkaç ilçe belediye başkanının da istifa etmeleri şaşırtıcı olmayacak” diye yazmıştı.Tarih 30 Ocak 2018'i göstediğindeistifasını verdi. Şimdi kulislerde iki ismin daha istifasının isteneceği yüksek perdeden konuşuluyor.Bu çerçevede gözler başka yayın organlarında da istifaları sıkça dile getirilmiş olan’e çevrildi. Dün akşamda yayında bu iddiayı doğrulayan sözler sarf etti.İşte o görüntüler:AK Parti’de daha önce Erdoğan’ın deyimiyle ‘metal yorgunluğu’ nedeniyle yaşanan yenilenme süreci kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Niğde, Düzce belediye başkanlarının istifası alınmıştı.