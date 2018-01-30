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Muzaffer Külcü kimdir?

Çorum’un AK Partili Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği sonrasında istifa ettiğini açıkladı. Peki Muzaffer Külcü kimdir? Daha önce hangi görevleri icra etti? İşte istifa eden Muzaffer Külcü hakkında tüm bilinmeyenler...

30 Ocak 2018, Salı 14:54
Muzaffer Külcü kimdir?

Eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü kimdir?


Muzaffer Külcü, 1971 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Bayat Köyü'nde, orta ve lise eğitimini ise İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1991-1992 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti!Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti!

2002'DE MİLLETVEKİLİ OLDU


Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, bir süre Çorum Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Eylül 2001 tarihinde AK Parti’nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

22. Dönem Parlementosunda Türkiye’nin en genç milletvekilleri arasında yer alan Külcü, Milletvekilliği görevinin ardından 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü evli ve 3 çocuk babasıdır.


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