Eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü kimdir?

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü istifa etti!

2002'DE MİLLETVEKİLİ OLDU

Erdinç Şahin

1971 yılında Çorum’da doğdu.'nde, orta ve lise eğitimini ise İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1991-1992 yılındaokurken,kazandı.Hukuk fakültesini bitirdikten sonra, bir süre Çorum Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapan Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28 Eylül 2001 tarihinde AK Parti’nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildi. 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerde Çorum Milletvekili olarak parlamentoya girdi.22. Dönem Parlementosunda Türkiye’nin en genç milletvekilleri arasında yer alan Külcü, Milletvekilliği görevinin ardından 2007 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Bakanlık Müşaviri ve Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çorum Belediye Başkanı olan Muzaffer Külcü evli ve 3 çocuk babasıdır.