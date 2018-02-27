Müzik festivalleri eşit sayıda kadın ve erkek sanatçıya yer verecek

Girişimi İngiliz müzik kuruluşu PRS Foundation
başlattı. Müzik festivalleri
nde ve ödül törenlerinde kadınların daha az temsil edilmesi bir süredir tartışma konusuydu.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre; girişime katılan organizasyonlar arasında birçok farklı müzik türünden festival
bulunuyor.
Dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden kabul edilen BBC Proms
, programlarında yer verecekleri çağdaş bestecilerin yarısının kadın olacağını duyurdu.
Rock
müzik ağırlıklı Iceland Airwaves
festivali ve Kanada'
daki North by North East
de eşitlik politikasını uygulayacağını açıklayan organizasyonlar arasında.
BBC'nin geçen yıl yaptığı araştırmaya göre İngiltere
'de düzenlenen 14 büyük festivalde geçen 10 yıl boyunca 660 ana performansın sadece 37'si kadın sanatçılara aitti.
İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Glastonbury
festivali geçen yılki programında ana sanatçılar arasında hiç kadın sanatçıya yer vermemişti.
Nazlı Erdol