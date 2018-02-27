Müzik festivalleri eşit sayıda kadın ve erkek sanatçıya yer verecek

Nazlı Erdol

Girişimi İngiliz müzik kuruluşubaşlattı.nde ve ödül törenlerinde kadınların daha az temsil edilmesi bir süredir tartışma konusuydu.BBC Türkçe'nin aktardığına göre; girişime katılan organizasyonlar arasında birçok farklı müzik türündenbulunuyor.Dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden kabul edilen, programlarında yer verecekleri çağdaş bestecilerin yarısının kadın olacağını duyurdu.müzik ağırlıklıfestivali vedakide eşitlik politikasını uygulayacağını açıklayan organizasyonlar arasında.BBC'nin geçen yıl yaptığı araştırmaya göre'de düzenlenen 14 büyük festivalde geçen 10 yıl boyunca 660 ana performansın sadece 37'si kadın sanatçılara aitti.İngiltere'de düzenlenen ve dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olanfestivali geçen yılki programında ana sanatçılar arasında hiç kadın sanatçıya yer vermemişti.