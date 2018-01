Müzik terapisi kansere şifa oluyor

MÜZİK TERAPİSTLERİ ONKOLOGLAR İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR

Senim Tanay

Dünyada her yıl 14 milyon kişi kansere yakalanıyor ve yaklaşık 8 milyon kişi kanser nedeni ile ölüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de her 5 ölümden 1’inin, Avrupa’da ise her 4 ölümden 1’inin nedeni kanser. Hayatımızın bu kadar içinde olan kansere karşı farkındalığı artırmak için her yıl 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak kutlanıyor.Bu hastalığın bakım ve tedavi süreci de hem hasta hem de ailesi için zorlu geçiyor. Hasta ve yakınları, tıbbi tedavi sürecine eşlik eden destekleyici pek çok yönteme de başvuruyor. Bu noktada Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, müzik terapisine dikkat çekti.Özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın bir yöntem olan müzik terapisinin kanser hastaları için pek çok yararının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu,dedi.Gelişmiş ülkelerde müzik terapistlerinin doktorlar, hemşireler, konuşma terapistleri, psikologlar ve psikiyatrlar gibi sağlık uzmanlarıyla birlikte çalıştığını kaydeden Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “Ülkemizde müzik terapisi yaygın bir yöntem olarak kullanılmıyor. Ancak İngiltere'de 600'den fazla kayıtlı müzik terapisti var. Hastanelerde, bakım evlerinde olmak üzere çeşitli yerlerde çalışıyorlar. Amerikan müzik terapistlerinin çoğunluğu da onkoloji birimlerinde çalışmaktadır” diye konuştu.Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu enstrüman çalmanın, şarkı söylemenin, müzik dinlemenin faydalarını şöyle sıraladı: “Duyguları ifade etmede, hastalığın belirtileri ve tedavisi ile başa çıkmada, rahatlama ve rahat hissetmede, duygusal, fiziksel iyilik halini, özgüven, benlik saygısı ve yaratıcılık duygusunu geliştirme veya yeniden canlandırmada yararlı olduğu belirtiliyor.”